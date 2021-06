Effectif complet, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Une équipe hérissée de jeunes talents passionnants. Avantage à domicile jusqu’en finale. Un solide record récent en tournoi. L’Angleterre a beaucoup à faire en sa faveur avant le Championnat d’Europe, plaçant l’une des équipes de football les moins performantes au monde parmi les favorites. La nation qui a inventé le sport peut-elle mettre fin à 55 ans d’attente pour un titre majeur ? L’entraîneur anglais Gareth Southgate pourrait difficilement avoir une meilleure chance.

JEUNES ÉTOILES

Phil Foden. Mont Maçon. Reece James. Jude Bellingham. Jadon Sancho. Mason Greenwood. La liste se rallonge de plus en plus.

Southgate disposait déjà d’une solide plate-forme sur laquelle s’appuyer après avoir mené l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018, mais le nombre de jeunes qui ont émergé depuis lors, en particulier au cours des 12 derniers mois, a été stupéfiant et fait l’envie de beaucoup d’Angleterre. rivaux.

Bellingham est un milieu de terrain assuré de 17 ans qui s’est imposé comme un habitué du Borussia Dortmund, aux côtés de Sancho, 21 ans. Les milieux offensifs Foden (20 ans) et Mount (22) sont déjà des stars pour les clubs – respectivement Manchester City et Chelsea – qui ont disputé la finale de la Ligue des champions samedi. James, un arrière droit de 21 ans de Chelsea, était l’un des meilleurs joueurs de cette finale et défiera Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker et Kieran Trippier pour cette place dans l’équipe. Ils pourraient tous être les étincelles pour conduire l’Angleterre au titre.

Greenwood, un attaquant de 19 ans de Manchester United, est absent en raison d’une blessure sous-jacente mais peut s’attendre à participer à de nombreux tournois majeurs au cours de sa carrière.

CONFORT À LA MAISON

L’Angleterre jouera tous ses matchs de groupe au stade de Wembley, tandis que le match des huitièmes de finale de l’équipe y sera organisé si elle termine en tête de son groupe.

Les demi-finales et la finale ayant également lieu à Wembley, il est possible que l’Angleterre n’ait à jouer qu’un seul match – en quart de finale – à l’extérieur.

L’Angleterre a remporté 18 de ses 24 matchs à domicile sous Southgate depuis qu’il a pris les commandes fin 2016, perdant deux fois. L’Angleterre a également remporté son seul titre majeur, la Coupe du monde en 1966, à domicile et a atteint les demi-finales du Championnat d’Europe en Angleterre en 1996, s’inclinant aux tirs au but.

Southgate a également parlé des avantages du fait que son équipe soit basée à St. George’s Park, le somptueux centre national de football d’Angleterre, autour des matchs.

MILIEU RÉSOLU ?

Le principal défaut de l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde était l’incapacité du milieu de terrain à conserver la possession et à gérer les matchs, mis en évidence par la façon dont la Croatie a progressivement submergé l’équipe en demi-finale.

Le milieu de terrain central a été un travail en cours – et reste le maillon le plus faible de l’équipe – mais il y a des signes que Southgate a trouvé une formule. Declan Rice est maintenant établi en tant que milieu de terrain titulaire et Mount en tant que force créative plus loin. Ils se trouvent juste être les meilleurs amis.

L’autre endroit est susceptible d’aller à Jordan Henderson, capitaine de Liverpool vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, bien qu’il ait eu des problèmes de forme physique.

Ce trio a un peu de tout – leadership, énergie, dynamisme – et il y a de solides renforts à Bellingham et Kalvin Phillips si des blessures surviennent.

RECORD DU TOURNOI

L’Angleterre n’a peut-être pas mis fin à sa longue attente pour un titre, mais l’équipe a approfondi les compétitions sous Southgate, donnant aux joueurs de l’expérience dans les matchs sous pression.

La course aux demi-finales de la Coupe du monde était la meilleure performance de l’Angleterre dans un tournoi majeur depuis 1996 et comprenait la fin de la soi-disant malédiction de l’équipe aux tirs au but, contre la Colombie lors des 16 derniers.

L’Angleterre a également atteint les demi-finales du tournoi inaugural de la Ligue des Nations en 2019, s’inclinant face aux Pays-Bas en prolongation.

LE MOMENT DE KANE

Le capitaine anglais Harry Kane a été le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde, a terminé meilleur buteur de la Premier League cette saison, et a ajouté un avantage supplémentaire à son jeu en montrant sa capacité à descendre plus profondément et à être l’homme de liaison dans attaques pour l’Angleterre et Tottenham cette saison.

Ses buts viennent de partout – à bout portant, en dehors de la surface, du pied droit, du pied gauche – et il pourrait être sans égal en tant qu’attaquant polyvalent.

Avec 34 buts depuis ses débuts en Angleterre en 2015, lorsqu’il a marqué avec sa première touche, Kane semble certain de battre le record de 53 de Wayne Rooney en équipe nationale s’il reste en bonne santé.

Euro 2020 : fiche d’information sur l’Angleterre

Distinctions : vainqueurs de la Coupe du monde 1966

Performance précédente à l’Euro : Neuf participations, meilleure performance troisième place en 1968

Classement FIFA : 4

Surnom: les trois lions

Entraîneur: Gareth Southgate

Joueurs vedettes : Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Phil Foden, Mason Mount

Principaux clubs : Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham

Comment se sont-ils qualifiés : Haut du groupe A

Calendrier de l’Euro 2020 :

vs Croatie – 13 juin, 18h30

vs Ecosse – 19 juin, 00h30

vs République Tchèque – 23 juin, 00h30

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom)

Défenseurs : Luke Shaw (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady ( Loups) Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Milieu de terrain : Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER)

En avant : Phil Foden (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/GER), Dominic Calvert-Lewin (Everton) , Bukayo Saka (Arsenal)

