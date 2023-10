Effacer la Palestine | Conflit israélo-palestinien

Alors que le siège et les bombardements de Gaza se poursuivent à plein régime, tuant des centaines de personnes chaque jour, mutilant bien d’autres et rayant des familles entières de l’état civil, la communauté internationale reste toujours là, les bras croisés. Le débat mondial sur l’assaut contre Gaza s’oriente vers l’annexion d’une nouvelle partie de la Palestine historique par Israël, les pays du monde entier se précipitant non pas pour empêcher l’injustice mais pour garantir que les Palestiniens transformés en réfugiés ne finiront pas par se produire. leur chemin.

Aujourd’hui, la peur de la suite des événements menace plus les Palestiniens que la cruauté de l’apparente indifférence du monde à l’égard de leurs souffrances.

Cette fois, la Nakba est télévisée et elle sent la finalité. Ce qui se passe en Palestine ne peut plus être décrit comme un génocide ou même un nettoyage ethnique. Cela va au-delà de l’extermination massive – c’est l’effacement total.

Parallèlement à la campagne militaire dérangée et moralement pourrie visant à anéantir la vie de civils palestiniens innocents – dont la plupart sont des femmes et des enfants – se trouve la campagne tout aussi sinon plus sinistre visant à effacer complètement leur identité.

Ouvrez Apple, Google ou toute autre carte numérique. Tapez « Palestine ». Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez qu’Israël. Si vous avez de la chance, vous pourriez être dirigé vers un petit patchwork de ce qu’on appelle les « territoires palestiniens » fermement ancrés à l’intérieur d’Israël, de peur que quiconque ne pense à tort qu’il s’agit d’un État-nation indépendant. Et bien sûr, vous ne trouverez nulle part sur aucune carte le mot-clé qui précède les territoires palestiniens pour mettre à nu la vérité laide, mais nécessaire et déchirante : « occupé ».

Chaque Palestinien vivant aujourd’hui a fait soit l’expérience brutale de se retrouver apatride et/ou sans abri, soit de prendre conscience de la réalité selon laquelle la patrie de ses parents est apparemment fictive. Je n’oublierai jamais l’expérience d’un jeune garçon né et élevé en Louisiane lorsque ma mère a dû m’expliquer pourquoi mon professeur de CE2 disait : « La Palestine n’existe pas ». Soudain, toutes les cartes, drapeaux, images, cultures et même vieilles pièces de monnaie d’avant 1948 sur lesquelles était écrit « Palestine » étaient censés être un mensonge.. Et ce, même si mon père a cinq ans de plus que l’État d’Israël. Tout en nous est censé inexistant.

Ce n’est pas seulement le peuple palestinien ou le nom du pays qui disparaît, mais le mot Palestine lui-même. La Palestine est délibérément effacée de notre conscience et de nos discours, en temps de guerre et même en temps de paix.

Les Accords d’Abraham, l’accord à succès supposé négocié par les États-Unis pour normaliser les relations entre les États arabes et Israël, parviennent d’une manière ou d’une autre à exclure la principale partie lésée : la population palestinienne. On pourrait supposer que le sort des Palestiniens, qui est censé être le plus grand obstacle à la paix entre les États arabes et Israël, aurait fait du peuple palestinien un acteur essentiel, voire central, dans un accord aussi monumental. Pourtant, en ce qui concerne les accords d’Abraham, les Palestiniens sont inexistants.

Et maintenant, la campagne génocidaire actuelle menée par l’État occupant d’Israël contre les Palestiniens est universellement – ​​et à tort – décrite comme « une guerre entre Israël et le Hamas ». D’une manière ou d’une autre, le peuple palestinien, qui a été soumis à l’occupation et à l’oppression israéliennes pendant 75 ans avant le 7 octobre, n’a plus d’importance. Cette sinistre démarche de relations publiques est profondément problématique pour deux raisons.

Premièrement, cela permet une histoire simpliste du bien contre le mal, dans laquelle Israël assume le rôle d’une démocratie civilisée et épris de paix qui s’occupe de ses propres affaires et le Hamas, celui d’une milice inexplicablement perverse et barbare – décorée de tous les accompagnements et anti-musulmans. tropes imaginables – qui l’attaquent à l’improviste. Ceci malgré le fait que, selon Human Rights Watch, Amnesty et même de nombreuses organisations israéliennes de défense des droits de l’homme, Israël est en fait un État d’apartheid et un occupant illégal qui a mis en place le système d’incarcération à ciel ouvert le plus inhumain au monde. Israël compte peut-être des dizaines de partis politiques, mais l’affirmation souvent répétée selon laquelle Israël est la seule « démocratie » au Moyen-Orient ne peut être prise au sérieux lorsque son Premier ministre chevronné, accusé de corruption, peut saper le système judiciaire et nommer des gouverneurs. de hauts responsables de son gouvernement qui se qualifient ouvertement de fascistes.

Deuxièmement, et c’est bien plus inquiétant, en effaçant stratégiquement la Palestine du récit, Israël élude complètement toute question embarrassante sur le lien entre les attentats du 7 octobre et plus de 70 ans d’occupation du peuple palestinien.

La simple vérité est que le mot « Palestine » nuit profondément à l’image d’Israël sur la scène internationale. Le mot « Palestine » véhicule tant de victimisation universellement reconnue et tant d’histoires d’oppression, d’assujettissement et de génocide que lorsqu’il est inclus dans la conversation, Israël ne peut tout simplement pas contester, aussi désespérément qu’il tente de le faire, ses crimes. Le poids moral de la Palestine est si lourd que chaque fois que ce mot est prononcé, vous pouvez entendre le sifflement dégonflé de la bulle de relations publiques israélienne. Aucune station balnéaire ni aucune licorne technologique ne peuvent effacer la tache permanente du sang palestinien sur les mains d’Israël.

C’est pourquoi la seule façon de se débarrasser du lourd fardeau moral de la Palestine, semble penser Israël, est de se débarrasser littéralement de la « Palestine », et cela implique de l’effacer totalement de la carte. Et pourtant, c’est Israël qui, année après année, se tient devant les Nations Unies, implorant d’être protégé des nations « barbares » qui prétendent le rayer de la carte. L’ironie est peut-être hystérique, mais l’hypocrisie est réelle.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.