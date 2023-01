Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak et 15 de ses ministres sont sur le point de perdre leur siège lors d’un “effacement” des élections générales, données de sondage partagées avec L’indépendant montre.

Des personnalités conservatrices de premier plan – dont le Premier ministre, le vice-Premier ministre Dominic Raab et le secrétaire à la Santé Steve Barclay – risquent toutes d’être défaites aux élections prévues en 2024, selon une analyse exclusive siège par siège.

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly, le secrétaire à la Défense Ben Wallace, le secrétaire aux affaires Grant Shapps, la dirigeante des Communes Penny Mordaunt et la secrétaire à l’Environnement Therese Coffey perdraient également leurs sièges, selon le sondage Focaldata pour Best for Britain.

Seuls cinq ministres, Jeremy Hunt, Suella Braverman, Michael Gove, Nadhim Zawawi et Kemi Badenoch, s’accrocheraient après les élections de 2024.

Tous les autres députés conservateurs du cabinet actuel perdraient leurs sièges au profit des travaillistes – à l’exception de M. Raab, qui perdrait face aux libéraux démocrates d’Esher et Walton, et du secrétaire écossais Alister Jack, en passe d’être vaincu par le SNP à Dumfries et Galloway.

Nouvelle analyse partagée avec L’indépendant sur 10 sièges cruciaux “de la météo” – ceux qui ont voté de manière cohérente avec le parti vainqueur au cours des dernières décennies – montre que le parti travailliste est sur la bonne voie pour remporter les 10.

“Le cabinet de Sunak ne mérite rien de moins qu’un anéantissement”, a déclaré Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, le groupe internaliste qui fait campagne pour des liens plus étroits avec l’UE.

“Mais les électeurs hésitants pourraient leur lancer une bouée de sauvetage, et donc Keir Starmer ne doit rien tenir pour acquis et éviter de s’aliéner le soutien travailliste en traçant des lignes rouges inutiles sur le Brexit.”

Penny Mordaunt est l’une des personnalités les plus importantes qui pourraient perdre leur siège (fil de sonorisation)

La forte proportion d’électeurs incertains donne toujours aux conservateurs une chance de faire de l’élection un appel serré, a déclaré Mme Smith. Malgré les sondages désastreux pour le parti de Rishi Sunak, l’analyse de Best for Britain a révélé que l’avance gigantesque du Labour sur les conservateurs pourrait être plus fragile qu’on ne le pensait auparavant.

Celui du groupe Rapport Mur vacillant a constaté que la forte proportion d’électeurs hésitants – ceux qui répondent «ne sait pas» dans les sondages – s’appuient généralement fortement sur les conservateurs et pourraient toujours soutenir le parti de M. Sunak lors des élections prévues en 2024.

Les sondages de régression à plusieurs niveaux avec poststratification (MRP) réalisés par Focaldata montrent que le parti travailliste est en passe de remporter 517 sièges aux prochaines élections. Mais la victoire est réduite à seulement 353 sièges, une majorité de moins de 60, une fois pris en compte l’impact des électeurs “ne sait pas”.

Et la nouvelle analyse siège par siège montre que 12 des 16 membres du cabinet en passe de perdre aux élections générales – dont M. Sunak, M. Raab, M. Cleverly et M. Barclay – s’accrocheraient à leur siège une fois “je ne sais pas « Les électeurs sont pris en compte.

Seuls le secrétaire à la Défense Ben Wallace, le secrétaire au Travail et aux Retraites Mel Stride, le secrétaire aux Transports Mark Harper et le secrétaire gallois David TC Davies sont sur le point de perdre leur siège après la prise en compte des électeurs “ne sait pas”.

Le chancelier Jeremy Hunt conserverait son siège, selon un sondage (fil de sonorisation)

M. Sunak a du mal à relancer la fortune des conservateurs au début de 2023, les sondages les plus récents donnant aux travaillistes une avance d’environ 20 points. Les experts en sondages ont déclaré qu’un léger rebond des sondages après que M. Sunak a succédé à Liz Truss s’est désormais “fixé”.

Plus tôt cette semaine, M. Sunak a tenté de relancer son poste de Premier ministre en offrant cinq promesses de redresser l’économie, de réduire les listes d’attente du NHS et “d’arrêter les petits bateaux” d’ici les élections de 2024.

Mais les derniers résultats du sondage MRP soulèvent des questions sur le leadership de M. Sunak avant son premier véritable test électoral lors des élections locales de mai. Certains au sein du parti conservateur pensent qu’une raclée pourrait inciter Boris Johnson à revenir.

Un groupe conservateur de base composé d’alliés de M. Johnson est sur le point de lancer une campagne de «style Momentum» pour donner aux membres le plein pouvoir de sélection des candidats.

L’Organisation démocratique conservatrice (CDO), dirigée par le donateur de M. Johnson, Peter Cruddas, souhaite également un changement de règle afin que tout député soutenu par seulement 15% de ses collègues puisse se présenter à la direction.

Mais l’ancien ministre du cabinet David Davis a averti ses collègues députés conservateurs de ne pas être tentés par les partisans «obsédés» de l’ancien Premier ministre d’inviter un retour.

“Il y a dans le parti conservateur environ 20 % [of MPs] qui sont obsédés par le fait qu’ils ont voté pour lui et donc qu’il devrait être au pouvoir », a déclaré M. Davis L’indépendant cette semaine. “Ce n’est vraiment pas l’avis du public – cela nous coûterait beaucoup de sièges si Boris reprenait les commandes.”

Chris Hopkins, directeur de Savanta, a déclaré que M. Sunak devait faire passer les conservateurs avant les travaillistes en matière de compétence économique, affirmant que c’était la “clé” de toute chance de succès électoral.

«Il n’est pas vraiment aimé ou détesté trop différemment de Keir Starmer, ce qui aide également. Alors que le rebond «pas Liz Truss» a expiré, le vrai travail pour lui commence maintenant », a-t-il déclaré. L’indépendant.