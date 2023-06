EE lance son haut débit le plus rapide à ce jour avec un nouvel équipement Wi-Fi

EE a lancé son haut débit par fibre optique le plus rapide à ce jour pour les clients britanniques, affirmant que son nouveau service amélioré offrira des vitesses de téléchargement de plus de 1,6 Gbps (1600 Mbps).

Il s’agit d’un grand pas en avant par rapport à la vitesse moyenne de 74 Mbps qu’EE dit fournir à l’échelle nationale. Actuellement, les plans Full Fiber d’EE offrent des vitesses allant jusqu’à 900 Mbps, à égalité avec les forfaits proposés par d’autres fournisseurs tels que BT et Vodafone.

Le nouveau service sera disponible dans les mêmes régions du Royaume-Uni couvertes par les plans Full Fiber actuels d’EE, qui, selon lui, sont de 10 millions de foyers.

Un porte-parole du fournisseur de réseau a déclaré que le nouveau service sera lancé pour les clients à la « fin de l’été ».

Actuellement, le haut débit par fibre optique le plus rapide disponible au Royaume-Uni est jusqu’à 3 Gbps avec Community Fibre, bien que son service ne soit disponible que dans certaines parties de Londres et n’offre que des connexions Wi-Fi « de 400 à 800 Mbps ».

EE promet aux clients qui optent pour le nouveau plan haut débit haut de gamme qu’il permettra une capacité supplémentaire sur les réseaux Wi-Fi domestiques afin que davantage de personnes puissent diffuser, télécharger et jouer sans que la bande passante ou la vitesse ne souffrent. Pour l’instant, la société n’a pas précisé le coût du plan ni la date exacte à laquelle il sera disponible pour les clients nouveaux et existants.

Le service rapide a été annoncé ainsi qu’un tout nouveau « magasin d’expérience » à White City, Londres.

« Nous sommes de grands partisans du commerce de détail, mais nous pensons également que le commerce de détail doit évoluer », a déclaré Marc Allera, PDG d’EE, lors du lancement du nouveau « magasin d’expérience » d’EE dans le centre commercial Westfield White City à Londres. Il a déclaré qu’EE veut devenir une marque qui joue un rôle beaucoup plus important dans la vie de ses clients.

Le magasin, qui, selon EE, est le plus grand espace de vente au détail de télécommunications au Royaume-Uni, est équipé d’installations de maison intelligente, d’une salle de jeux, d’une station de café et de bureaux partagés pour que les gens puissent se rendre et travailler. Il dispose également d’un «spa numérique» où les employés peuvent aider les clients à en savoir plus sur la désintoxication numérique et à avoir une relation plus saine avec la technologie.

Trois magasins similaires seront bientôt lancés à Manchester, Cardiff et dans le centre commercial Bluewater.

Le nouveau magasin d’expérience EE à White City, Londres Henry Burrell / Fonderie

La société, qui appartient à BT, a également annoncé un nouveau routeur Wi-Fi domestique appelé Smart Hub Plus (photo en haut), qui prend en charge le Wi-Fi 6, et non la nouvelle norme Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. . Cela peut être couplé avec le nouveau booster de signal Wi-Fi Smart Wi-Fi Plus ou le nouveau Smart Hybrid Connect, qui peut fournir un signal 4G à la maison si le haut débit filaire en fibre optique est coupé.

Ces appareils ont été conçus par le cabinet de conseil ZAG et le designer Tej Chauhan, qui a également travaillé avec Lexus et Motorola.

EE a déclaré que le Smart Hub Plus fonctionne sur un micrologiciel interne nouvellement construit, ce qui signifie que la société peut fournir au matériel des mises à jour logicielles plus fréquentes au fil du temps. Au lancement, le Hub Plus disposera de contrôles Wi-Fi à l’échelle du réseau, y compris des options de contrôle parental, mais EE espère que vous pourrez éventuellement diriger la capacité vers des appareils spécifiques sur le réseau.

Christian Thrane, MD Marketing, a déclaré que les contrôles donneront au réseau Wi-Fi des gens « un front-end », et que les clients pourront diriger la bande passante appropriée vers certains appareils pour assurer une bonne connectivité.

Le magasin a une maison intelligente complète Henry Burrell / Fonderie

L’annonce d’EE intervient un jour après que Vodafone et CK Hutchison, le propriétaire de Three UK, ont déclaré que Vodafone UK et Three UK fusionneraient pour créer le plus grand réseau mobile du Royaume-Uni, en attendant l’approbation réglementaire.

Selon Statista, EE est actuellement le plus grand opérateur de téléphonie mobile au Royaume-Uni avec 28 % de part de marché. La fusion combinerait les 21% de Vodafone et les 12% de Three pour former un leader du marché de 32%.

L’opérateur restant O2 détient une part de 26%, le reste étant partagé entre les opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO) du pays dont le service se greffe sur les principaux réseaux.