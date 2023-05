Edwin van der Sar quitte le poste de directeur de l’Ajax après une mauvaise saison

Edwin van der Sar quitte son poste de directeur général de l’Ajax après que l’équipe ait terminé une troisième décevante dans l’Eredivise néerlandaise, manquant une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Van der Sar, ancien gardien de but d’équipes telles que l’Ajax et Manchester United, ainsi que de l’équipe nationale des Pays-Bas, était membre du conseil d’administration du club d’Amsterdam depuis fin 2012 et directeur général depuis 2016. Son contrat courait jusqu’à la mi-2025. .

« Après près de 11 ans au conseil d’administration, je suis épuisé », a déclaré Van der Sar dans un communiqué mardi. « Ça ne fait pas du bien de devoir prendre des décisions imminentes sur l’avenir de ce beau club. D’où ma décision d’arrêter maintenant. »

Aucun successeur n’a été nommé. Le club a déclaré que le conseil de surveillance avait demandé à Van der Sar de continuer à travailler jusqu’en août.

« Nous voulions qu’Edwin reste, mais il avait pris sa décision. Nous devons respecter cela », a déclaré le président du conseil de surveillance, Pier Eringa.

« La saison dernière ne reflète pas toute la période pendant laquelle il a été à la tête de l’Ajax. Le club a connu beaucoup de succès, a connu une forte croissance et a acquis une visibilité internationale. »

L’Ajax a limogé l’entraîneur Alfred Schreuder en janvier après un début de saison décevant et a nommé l’ancien défenseur John Heitinga pour le remplacer jusqu’à la fin de la saison.

Schreuder avait été embauché pour remplacer Erik ten Hag, qui a déménagé à Manchester United l’année dernière après avoir guidé l’Ajax vers les titres de champion des Pays-Bas et les demi-finales de la Ligue des champions en 2019.