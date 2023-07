Edwin van der Sar n’est plus en soins intensifs, publie une mise à jour de l’hôpital

Edwin van der Sar est sorti des soins intensifs mais reste hospitalisé après une hémorragie cérébrale au début du mois, a annoncé mardi l’ancien gardien de but de Manchester United.

L’ancien international néerlandais de 52 ans a été transféré dans un hôpital néerlandais mais est resté en soins intensifs, a déclaré sa femme Annemarie la semaine dernière. Van der Sar a d’abord été admis dans un hôpital de Split pendant ses vacances en Croatie.

« Tout d’abord, nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages formidables et de soutien », a déclaré Van der Sar dans un message sur Twitter.

« Je suis heureux de partager que je ne suis plus dans l’unité de soins intensifs. Cependant, je suis toujours à l’hôpital. J’espère rentrer chez moi la semaine prochaine et franchir la prochaine étape de mon rétablissement ! »

Tout d’abord, nous tenons à remercier tout le monde pour tous les messages formidables et de soutien. Je suis heureux de partager que je ne suis plus dans l’unité de soins intensifs. Cependant, je suis toujours à l’hôpital. J’espère rentrer chez moi la semaine prochaine et franchir la prochaine étape de mon rétablissement ! pic.twitter.com/3LSNC72ki0 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 18 juillet 2023

Van der Sar, qui a passé six ans à Old Trafford avant de partir en 2011, était plus récemment directeur à l’Ajax mais a démissionné avant la fin de la saison dernière après que le club a terminé troisième de la ligue néerlandaise et a raté le football de la Ligue des champions pour la première fois. temps depuis 2009.

Van der Sar a annoncé en mai qu’il quittait son poste de directeur général de l’Ajax après « une période incroyablement difficile » de plus d’une décennie à la tête de la centrale électrique d’Amsterdam.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de tous les temps au monde, Van der Sar a joué pour l’Ajax de 1990 à 1999, remportant la Ligue des champions en 1995.

Il a ensuite remporté la Coupe d’Europe en 2008 avec Manchester United après des passages à la Juventus et à Fulham.

Van der Sar est revenu à l’Ajax en 2012 en tant que directeur du marketing avant d’être promu quatre ans plus tard au poste de PDG.

L’épouse d’Edwin van der Sar, Annemarie van Kesteren, a subi une hémorragie cérébrale en 2009 alors qu’il était joueur à Old Trafford, mais elle s’est finalement complètement rétablie.

(Avec les contributions des agences)