Edwin van der Sar: l’ancien gardien de but de Manchester United sorti des soins intensifs | Nouvelles du football

L’ancien gardien de but de Man Utd, Edwin van der Sar, est sorti des soins intensifs après avoir subi une hémorragie cérébrale il y a deux semaines, partageant la nouvelle sur Twitter.

L’homme de 52 ans a été admis dans un hôpital de Split alors qu’il était en vacances en Croatie avant d’être transféré dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital néerlandais.

Cependant, il a maintenant été renvoyé de l’unité et a déclaré qu’il espérait rentrer chez lui la semaine prochaine.

Van der Sar a posté sur Twitter: « Tout d’abord, nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages formidables et de soutien. Je suis heureux de partager que je ne suis plus dans l’unité de soins intensifs. Cependant, je suis toujours en l’hôpital. J’espère rentrer chez moi la semaine prochaine et franchir la prochaine étape de mon rétablissement ! »

Manchester United faisait partie des clubs qui ont envoyé un message de soutien à leur ancien gardien de but, tweetant : « Je t’envoie tout notre amour et notre force, Edwin. »

Fulham, avec qui Van der Sar a passé quatre ans avant de rejoindre United, a tweeté : « Tout le monde au Fulham Football Club souhaite à Edwin un prompt rétablissement. Nous pensons à vous. »

L’Association des footballeurs professionnels a tweeté: « Les pensées de tout le monde à la PFA vont à Edwin et à sa famille. »

Van der Sar a remporté la Premier League à quatre reprises au cours de ses six années à United, ainsi que la Ligue des champions en 2008, qu’il a également remportée à l’Ajax.

Après sa retraite, il est retourné à l’Ajax où il a pris le poste de directeur général en 2016 mais a quitté le poste à la fin de la saison dernière.

Après une campagne décevante, le club terminant troisième de l’Eredivisie et manquant la qualification pour la Ligue des champions, Van der Sar a annoncé qu’il quitterait ses fonctions après près de 11 ans au conseil d’administration du club.

« Je ressens le besoin de prendre de la distance, de me reposer et de faire d’autres choses », a-t-il déclaré sur Twitter fin mai.

« Cela ne fait pas du bien de prendre des décisions sur l’avenir de ce merveilleux club dans la période à venir. C’est pourquoi j’ai décidé de démissionner. »

Après plus de 200 apparitions pour l’Ajax et des succès européens dans l’équipe de Louis van Gaal, le gardien néerlandais a rejoint la Juventus, avant de signer avec Fulham en 2001.

Un passage à Old Trafford a suivi quatre ans plus tard, ce qui a également vu Van der Sar remporter la Coupe de la Ligue à deux reprises et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2008.

United, cependant, a subi une défaite contre Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions 2009 et à nouveau à Wembley en 2011, après quoi Van der Sar a pris sa retraite.

Van der Sar a joué 130 fois pour les Pays-Bas et a été pendant un certain temps le joueur le plus capé du pays.