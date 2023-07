Edwin van der Sar: l’ancien gardien de but de Manchester United «n’est pas en danger de mort» mais reste en soins intensifs | Nouvelles du football

Edwin van der Sar reste en soins intensifs mais communique et « ne met pas sa vie en danger », a déclaré sa femme.

L’ancien gardien de but de Manchester United et des Pays-Bas a été admis dans un hôpital en Croatie vendredi dernier après avoir souffert d’une hémorragie cérébrale.

Annemarie van der Sar a déclaré dans un communiqué publié via le club néerlandais Ajax: « Edwin est toujours dans l’unité de soins intensifs, mais est stable. Il n’est pas en danger de mort.

« Chaque fois que nous lui rendons visite, il est communicatif. Nous devons attendre patiemment pour voir comment sa situation va évoluer. »

Van der Sar, 52 ans, était en vacances en Croatie lorsqu’il aurait subi une hémorragie cérébrale.

Manchester United a envoyé un message de soutien à son ancien gardien de but, tweetant : « Je t’envoie tout notre amour et notre force, Edwin. »

Fulham, avec qui Van der Sar a passé quatre ans avant de rejoindre United, a tweeté : « Tout le monde au Fulham Football Club souhaite à Edwin un prompt rétablissement. Nous pensons à vous. »

L’Association des footballeurs professionnels a tweeté: « Les pensées de tout le monde à la PFA vont à Edwin et à sa famille. »

Van der Sar a remporté la Premier League à quatre reprises au cours de ses six années à United, ainsi que la Ligue des champions en 2008, qu’il a également remportée à l’Ajax.

Après sa retraite, il est retourné à l’Ajax où il a pris le poste de directeur général en 2016 mais a quitté le poste à la fin de la saison dernière.

Après une campagne décevante, le club terminant troisième de l’Eredivise et manquant la qualification pour la Ligue des champions, Van der Sar a annoncé qu’il quitterait ses fonctions après près de 11 ans au conseil d’administration du club.

« Je ressens le besoin de prendre de la distance, de me reposer et de faire d’autres choses », a-t-il déclaré sur Twitter fin mai.

« Cela ne fait pas du bien de prendre des décisions sur l’avenir de ce merveilleux club dans la période à venir. C’est pourquoi j’ai décidé de démissionner. »

Après plus de 200 apparitions pour l’Ajax et des succès européens dans l’équipe de Louis van Gaal, le gardien néerlandais a rejoint la Juventus avant de signer avec Fulham en 2001.

Un passage à Old Trafford a suivi quatre ans plus tard, ce qui a également vu Van der Sar remporter la Coupe de la Ligue à deux reprises et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2008.

United, cependant, a subi une défaite contre Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions 2009 et à nouveau à Wembley en 2011, après quoi Van der Sar a pris sa retraite.

Van der Sar a joué 130 fois pour les Pays-Bas et a été pendant un certain temps le joueur le plus capé du pays.