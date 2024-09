Edwin Uceta et Kevin Cash suspendus

PHILADELPHIE – Le releveur des Rays Edwin Uceta a reçu une suspension de trois matchs et une amende non divulguée mercredi pour avoir intentionnellement lancé un ballon sur Nick Castellanos des Phillies au cours de la fin de la huitième manche de la victoire 9-4 des Phillies mardi soir au Citizens Bank Park, ce qui a conduit à vider les abris et les enclos des releveurs dans un moment de tension.