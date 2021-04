côtéJeudi, a annoncé que le footballeur polyvalent du Tamil Nadu, Edwin Sydney Vanspaul, avait renouvelé son contrat avec le club. Edwin, qui a rejoint Chennaiyin avant la campagne ISL 2019-2020, a joué un rôle de premier plan en défense et au milieu de terrain lors de sa première saison. Son partenariat avec Anirudh Thapa et Rafael Crivellaro a joué un rôle déterminant dans la superbe course du CFC jusqu’à la finale.

«Je suis vraiment fier de tout ce que j’ai gagné au cours de ces deux années jusqu’à présent au CFC. Il est certainement très important pour moi de continuer à représenter un club deux fois champion de l’ISL. L’effort consiste maintenant à continuer à s’améliorer et à offrir plus de succès, espérons-le, au club et à nos fans « , a déclaré le né à Neyveli. , effectuant deux passes décisives en 14 sorties.

Chennaiyin avait terminé huitième de la ligue à 11 équipes la saison dernière. «Je souhaite donner mon 200% à tout moment pour le club. Nous devons rebondir et avoir une saison solide la prochaine fois. Il faut améliorer les déceptions de la saison dernière et donner à nos fans de bonnes raisons de se réjouir, espérons-le devant eux dans les tribunes, les doigts croisés », a-t-il ajouté.

