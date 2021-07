Edwin Edwards, gouverneur de Louisiane reconnu coupable de corruption, décède à 93 ans

LAFAYETTE, Louisiane – L’ancien gouverneur de Louisiane Edwin Edwards, le charismatique voleur cajun qui a purgé un record de quatre mandats au Capitole ainsi qu’un séjour dans une prison fédérale pour corruption, est décédé lundi matin. Il avait 93 ans.

Edwards est entré en soins palliatifs la semaine dernière.

Il a été le dernier gouverneur démocrate populiste de l’État dans la tradition Huey Long et Earl Long, ayant exercé des mandats consécutifs de 1972 à 1980 et des mandats uniques de 1984 à 1988 et 1992 à 1996.

Avant cela, il a été sénateur de l’État de Crowley, puis a représenté l’Acadiana au Congrès de 1965 à 1972.

« J’ai eu une belle vie », a déclaré Edwards dans une interview avec USA Today Network à l’occasion de son 90e anniversaire en 2017. « J’ai fait le tour du monde six fois et dans chaque état et il n’y a pas de meilleur endroit en Amérique et dans le monde que la Louisiane.

Après sa sortie de prison en 2012, Edwards a épousé sa troisième épouse Trina, qui avait un demi-siècle de moins que lui. Le couple a déménagé à Gonzales, où ils ont élevé leur jeune fils Eli, qui a 7 ans.

« Il était tellement optimiste tout le temps », a déclaré Trina Edwards dans un communiqué. « Rien ne le dérangeait, à part déranger les autres. C’est navrant pour moi parce que je sais qu’il voulait tellement faire la fête du 8e anniversaire d’Eli le 1er août.

Populaire, puis polarisant

Edwards était très populaire au cours de ses deux premiers mandats, lorsqu’un boom pétrolier et gazier a financé l’expansion de ses programmes sociaux en Louisiane et a été le fer de lance de la nouvelle Constitution de la Louisiane, adoptée en 1974 et toujours en vigueur aujourd’hui.

Mais il est devenu une figure polarisante dans les années 1980 et 1990, lorsqu’une chute du pétrole au cours de son troisième mandat a déchiqueté le budget de l’État et a nécessité une forte hausse des impôts, et au cours de son quatrième mandat lorsque les accusations de corruption ont commencé à monter.

Edwards, qui était connu pour ses répliques et ses plaisanteries, a élevé ses zingers dans les années 1980. Avant de renverser le gouverneur républicain Dave Treen en 1983, Edwards a déclaré: « La seule façon pour moi de perdre cette élection est si je suis pris au lit avec une fille morte ou un garçon vivant. »

Et avant de battre l’ancien grand sorcier du Ku Klux Klan David Duke en 1991, Edwards, qui a nourri sa réputation d’homme à femmes, a déclaré: « La seule chose que nous avons en commun, c’est que nous avons tous les deux été des sorciers sous les draps ».

Edwards a battu deux poursuites fédérales dans les années 1980, mais n’a pas pu échapper à une condamnation lors d’un troisième procès dans les années 1990. Edwards a finalement purgé plus de huit ans de prison fédérale de 2002 à 2012 pour 17 racket, extorsion, blanchiment d’argent, fraude postale et condamnations par fil liées à la délivrance de licences de casino en Louisiane.

Mais il n’a jamais exprimé de contrition ni reconnu sa culpabilité, déclarant avant d’être emmené en prison : « Je serai un prisonnier modèle, comme j’ai été un citoyen modèle.

Edwards a fait une autre tentative de retour politique en 2014, lorsqu’il s’est présenté au Congrès. Il a terminé premier de la primaire avec 30%, mais a perdu le second tour dans un glissement de terrain contre le membre du Congrès républicain Garret Graves.

« Il était le Huey Long de cette génération », a déclaré le biographe d’Edwards, Leo Honeycutt. « Il se souciait des gens qui n’avaient pas de voix et il a tenu tête à ceux qui en avaient. »

Il n’est pas lié au gouverneur actuel de l’État, John Bel Edwards.

Greg Hilburn couvre la politique de l’État pour le réseau USA TODAY de Louisiane. Suivez-le sur Twitter @GregHilburn1