Edwin AW23 : Perdu à Paris, retrouvé à Tokyo

Pour le premier épisode de EN ATELIERle nouveau format de Collater.al pour découvrir les studios de créatifs, nous avons décidé de visiter le artiste Fabio Weik. Son atelier n’est pas situé dans une ville comme Milan ou Rome mais est situé au province de Bergame, loin des distractions. Mais avant de nous plonger dans son atelier, présentons Fabio Weik. Il est un artiste multidisciplinaire qui, ces dernières années, s’est distingué en termes d’innovation dans les contenus et les expositions.

Qui est Fabio Weik?

Fabio Weik a été écrivain et artiste contemporain depuis 1997. Il est un membre actif du Équipage TDKune importante équipe de graffeurs historiques en Italie, et le fondateur du Équipe d’interaction. Dès les premiers instants passés dans son atelier, on perçoit pleinement son approche professionnelle au lieu de travail, qu’il a lui-même décrit comme «un espace de production comparable à celui d’une entreprise.»

Le travail de Fabio Weik reflète l’actuel contexte historique et la société contemporaine dominé par les médias et la télévision. «Toutes mes productions suivent le rythme médiatique», explique-t-il, «quand un fait divers est supplanté par un autre, je crée une installation ou une intervention multidisciplinaire». De cette façon, Weik emploie symboles et icônes populaireset grâce à l’utilisation de techniques expérimentales et de matériaux non conventionnels tels que les acides, le verre, la poussière, le plâtre et des objets courants, il déclenche chez le spectateur un processus d’identification et de réflexion sur des thèmes sociaux et contemporains.

Le studio

Comme mentionné précédemment, le studio est conçu par Fabio comme un espace strictement de travail, que l’artiste choisit de garder séparé de sa dimension privée. L’ordre et le catalogage règnent en maître. Cependant, comme dans tout espace créatif, il y a place à une certaine extravagance. Le lieu lui-même est un ancien espace industrielaujourd’hui utilisé comme studio, qu’il partage avec sa compagne et scénographe Cler Bonomelli. Du point de vue des objets et des outils, ce qui attire immédiatement l’attention, c’est l’énorme quantité de papier doré. En réalité, ce sont couvertures thermiques, les premiers objets offerts aux migrants à leur arrivée et fréquemment utilisés dans sa production. Mais commençons par la première question.

Depuis combien de temps es-tu dans ce studio ?

« Pas très longtemps, en fait, depuis environ un an. J’ai toujours eu de très grands studios. Mon tout premier studio est associé à un beau souvenir et à un cher ami et mécène, Eugenio Borroni, le propriétaire de l’usine de colle Borroni, qui malheureusement n’est plus parmi nous. À l’intérieur de cette ancienne usine de colle se trouvaient plus de 700 œuvres d’art de sa collection privée. J’y ai eu ma première grande exposition personnelle. Il m’a donné un espace à côté de son studio pour l’utiliser comme espace de travail. C’était ma première expérience dans un grand environnement».

Comment votre conception du studio a-t-elle évolué ?

«Il fut un temps où mon atelier devenait le lieu où je devais préparer une exposition. J’y irais bien à l’avance. Par exemple, lorsque j’ai eu l’exposition au Castello di Soriano, j’y ai vécu un certain temps. J’ai imposé une sorte d’auto-résidence. En réalité, quoi Je veux, c’est que je devienne le studio, et que le studio devienne moi. J’ai trouvé mon juste équilibre maintenant, comme dans ce cas, loin du chaos, dans un environnement propre et spacieux».

Comment vivez-vous ce studio maintenant ?

«J’essaye de faire mon studio ma zone de confort. Je me sens bien quand je suis ici ; ma zone de confort se termine à cette porte. D’un point de vue pratique et technique, je m’efforce de maintenir l’organisation. Rien n’est jamais aléatoire. Dans ce grand chaos, l’ordre doit régner. Une chose très importante pour moi est que mon espace de travail soit séparé de mon domicile et de ma vie privée. Je crois que l’espace de travail d’un artiste ne devrait pas être l’endroit où il vit, car il risque alors de s’aliéner dans l’environnement et de ne pas produire de manière claire. Pour créer du bon travail, vous devez avoir un moment où vous entrez dans l’environnement productif et où vous en sortez ; vous devez vous l’imposer. Il faut du savoir-faire pour savoir s’en sortir».

Outre les visites d’atelier, aimez-vous utiliser l’atelier comme point de rencontre avec d’autres artistes, conservateurs et galeristes pour discuter et obtenir des informations ?

«Je me suis éloigné de cet aspect, même si J’aime avoir des intrusions intéressées. Les artistes sont souvent perçus comme quelque chose de magnifique et en même temps comme quelque chose de peu professionnel. En réalité, le monde de l’art contemporain dispose d’un très haut niveau de professionnalisme si l’on veut en faire son gagne-pain. C’est pourquoi vous devriez essayer de conserver votre espace de travail comme tel. Les interactions et les échanges ne doivent être poursuivis que s’ils peuvent être bénéfiques à la production car c’est comme diriger une entreprise. Cela peut paraître dur, mais si tu veux être un artiste, tu deviens une marque, et cela implique un aspect production. Souvent, surtout lorsque j’avais mon atelier à Milan, cela se transforme en « Je vais rendre visite à l’artiste parce qu’ils n’ont rien à faire, je vais passer du temps avec eux et nous perdons du temps tous les deux ». Puis une autre personne arrive et ça continue. L’éloignement des zones métropolitaines était également motivé par le fait de ne plus vouloir cela. Si quelqu’un vient ici, c’est parce qu’il est vraiment intéressé à discuter de ce qui se passe ici, et il y a un réel intérêt. À cet égard, l’éloignement de la métropole agit comme un filtre».

La distance ou, plus généralement, ce besoin de prendre de la distance vous a-t-il déjà posé des problèmes ?

«Je crois que l’art n’est pas pour tout le monde ; en fait, pour moi, l’art est pour très peu de personnes. L’interaction entre artistes ne devrait avoir lieu que lorsqu’elle est véritablement nécessaire, en particulier lorsqu’une collaboration interdisciplinaire est nécessaire. Mais je pense que trop de points de rencontre dans le monde de l’art peuvent être préjudiciables».

Parlant d’un aspect plus pratique, quels sont les objets ou matériaux qui doivent toujours être présents dans votre studio ?

«Tout d’abord, je dois mentionner que je n’ai pas de technique de prédilection puisque je suis un artiste multidisciplinaire. Cependant, il fut un temps où j’utilisais beaucoup d’acides parce que parfois je m’éloigne de cette ligne médiatique et discute de tout autre chose. Donc, pour les utiliser acides, j’ai fabriqué toutes les bouteilles moi-même, en étudiant quel plastique ne serait pas corrodé par l’acide. Par conséquent, si j’étais dehors et que je trouvais un verre à boire en plastique fait de ce matériau, je le volerais et le ramènerais à la maison. En termes d’outils, le support lui-même est un objet unique, à savoir couvertures thermiques. J’achète beaucoup de palettes. J’utilise beaucoup de spatules et de couteaux à palette.».

Etes-vous attaché à ce lieu, ou partiriez-vous demain ?

«Eh bien, bien sûr, ce serait dommage. J’ai créé une zone de confort ici, mais je sais qu’elle est noble et qu’elle peut potentiellement être recréée n’importe où. Je ne m’enracine dans aucun espace ; Je me laisse la possibilité de changer».

Terminons par une curiosité hors sujet. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas apparaître en public, révélant votre visage ?

«Quand je réalise un projet, il prend une dimension propre. C’est pourquoi je ne me suis jamais mis au premier plan, ni comme visage ni comme sujet. Je préfère que mon travail devienne plus célèbre que moi. Être sous les projecteurs ne m’intéresse pas, non pas parce que je ne veux pas montrer mon visage, mais l’œuvre a déjà un visage».

Crédits Ph. Andrés Juan Suarez