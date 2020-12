MANHATTAN, Kan.: Dre’Una Edwards a marqué 16 points et obtenu 12 rebonds et le n ° 11 Kentucky a terminé le match avec une course de 11-0 pour une victoire de 60-49 sur Kansas State dans le SEC-Big 12 Challenge jeudi soir .

Le match a marqué le retour de la All-American Rhyne Howard, qui a été suspendue pour les deux premiers matchs de la saison du Kentucky. L’attaquant partante du Kentucky Tatyana Wyatt a raté son dernier match en raison d’une suspension.

Howard a eu du mal à son retour, manquant ses sept points et tirant 3 sur 14, mais ses coéquipiers l’ont ramassée et elle a contribué un panier à la vague gagnante.

Rachel Ranke a ouvert le quatrième quart avec un pointeur 3 pour placer K-State dans le top 44-43 et Christianna Carr a fait un 3 pour donner à Kansas State une égalité à 49 avec 5 minutes de la fin, mais c’était tout.

Cinq joueurs différents ont marqué le long de la piste pour le Kentucky (3-0) tandis que Kansas State (1-1) a raté les cinq derniers tirs et deux lancers francs et a réalisé un chiffre d’affaires.

Robyn Benton et Chasity Patterson ont chacun ajouté 11 points pour le Kentucky, qui avait un avantage de rebond de 40-31 et a forcé 18 revirements.

Carr avait 15 points, a frappé quatre 3 points et Ranke 12 pour Kansas State.

