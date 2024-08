WILLIAMSPORT — Edward « Ed » Wenschhof a été nommé nouveau surintendant adjoint du parc historique national du canal Chesapeake et Ohio (canal C&O).

Wenschhof était auparavant responsable de la protection des visiteurs et des ressources du canal C&O. Il a également occupé des postes de surintendant par intérim au champ de bataille national d’Antietam, au sentier panoramique national des Appalaches, au parc de Catoctin Mountain et au parc militaire national de Gettysburg.

Il a travaillé avec des agences fédérales, étatiques et locales, ainsi qu’avec des organisations à but non lucratif et des partenaires philanthropiques.

« Ed est un dirigeant très respecté qui a consacré sa carrière au service public », a déclaré la surintendante Tina Cappetta. « Sa richesse et sa profondeur d’expérience, associées à sa connaissance du canal C&O et de ses défis et opportunités, font de lui le candidat idéal pour occuper le poste de surintendant adjoint de ce parc. »

Edward « Ed » Wenschhof

Dans son nouveau rôle, Wenschhof travaillera avec l’équipe de direction du parc pour superviser les opérations et la planification. Sa carrière comprend la gestion des ressources naturelles et des paysages historiques à Gettysburg et Antietam, la lutte contre les incendies sur les terres publiques, le rôle de garde forestier en chef de la région de la capitale nationale et la direction d’équipes lors d’ouragans, de marées noires et d’inondations, ainsi que lors d’événements commémoratifs et d’investitures présidentielles.

En tant que chef de la protection des visiteurs et des ressources du canal C&O, Wenschhof se concentre sur la protection des ressources naturelles et historiques du parc et de ses près de cinq millions de visiteurs annuels.

« Je suis très reconnaissant de l’opportunité qui m’est offerte de servir en tant que surintendant adjoint du parc historique national du canal Chesapeake et Ohio », a déclaré Wenschhof. « Je suis impatient de travailler dans ce nouveau rôle avec le personnel, les coopérateurs et les partenaires du parc pour continuer à gérer et à protéger les ressources culturelles et naturelles du canal C&O et les possibilités de loisirs. Le parc national préserve non seulement une histoire de transport, mais sert également de corridor qui relie les ressources d’autres terres publiques, des sentiers et du fleuve Potomac pour un bénéfice plus large. »

Wenschhof remplace John Noel, qui a pris sa retraite en décembre.

Originaire de Pennsylvanie, Wenschhof est titulaire d’une maîtrise en études géoenvironnementales de l’Université de Shippensburg et d’une licence en enseignement agricole de l’Université d’État de Pennsylvanie.

Wenschhof et sa femme, Lisa, vivent dans une ferme en Pennsylvanie, où leurs enfants et petits-enfants viennent souvent les aider dans les travaux des terres et l’entretien des animaux. Wenschhof est bénévole auprès de Scouting America, de l’association locale de la foire et de Pennsylvania 4-H.

Dernier marché fermier de l’été, Footloose et… Augustoberfest ! C’est le meilleur de NXT !

Cet article a été publié à l’origine dans The Herald-Mail : Wenschhof, nouveau directeur adjoint du parc du canal C&O