Edward Snowden déchire l’ancien journaliste de CNN à la Maison Blanche pour avoir déclaré que les journalistes ne s’attendaient pas à l’espionnage et au mensonge du gouvernement – RT USA News

Le lanceur d’alerte américain Edward Snowden et beaucoup d’autres se sont moqués d’un ancien correspondant de CNN à la Maison Blanche pour avoir insinué que les mensonges et l’espionnage du gouvernement américain étaient propres à l’administration Trump et que les journalistes ne s’y attendaient pas.

Michelle Kosinski, qui a travaillé comme correspondante de CNN à la Maison Blanche entre 2014 et 2019, a affirmé samedi que « En tant que journaliste américain, vous ne vous attendez jamais » votre « Propre gouv à vous mentir, » « Cacher les informations que le public a le droit de connaître, » et « Espionnez vos communications. » «Le régime non américain de Trump a fait tout cela. Personne ne devrait accepter cela » conclut-elle. En tant que journaliste américain, vous ne vous attendez jamais à: 1. Votre propre gouvernement vous mentir à plusieurs reprises 2. Votre propre gouvernement pour cacher les informations que le public a le droit de connaître3. Votre propre gouvernement pour espionner vos communications Le régime anti-américain de Trump a fait tout cela, personne ne devrait accepter cela. – Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 8 mai 2021 Kosinski a été rapidement ridiculisé, à la fois pour avoir suggéré que les journalistes américains étaient si naïfs et pour avoir fait apparaître la surveillance et la désinformation du gouvernement comme exclusives à la brève administration de l’ancien président Donald Trump. En tant que journaliste américain, vous devriez probablement vous attendre à toutes ces choses en quantités énormes https://t.co/QGqLkQHXV9 – Emily G (pas un journal) (@EmilyGorcenski) 8 mai 2021 En tant que journaliste américaine, ce tweet m’a fait éclater de rire. Trump a pris les choses à un nouveau niveau, mais rien de tout cela n’a commencé – ni ne s’est terminé – avec lui. https://t.co/3eRngLFPH5 – Hunter Walker (@hunterw) 8 mai 2021 Le lanceur d’alerte et ancien employé de la CIA Edward Snowden – qui a divulgué des informations sur le programme de surveillance de masse de la National Security Agency sur les civils et a dû fuir les États-Unis – a déclaré à Kosinski: «J’ai peur d’avoir de mauvaises nouvelles.» « Vous n’êtes affreusement pas qualifié pour être journaliste si vous pensez cela, bon seigneur, » tweeté une autre personne, tandis que le journaliste Alan MacLeod appelé Processus de pensée de Kosinski « Le niveau de culte naïf de l’État requis pour obtenir un poste de haut niveau dans les médias. » Malgré les vives critiques, Kosinski se tenait par son message, affirmant que Trump «Des dizaines de milliers de mensonges, d’allégeances trahissantes et d’attaques contre la démocratie» n’étaient pas « équivalent » aux campagnes de surveillance et de désinformation de masse des administrations précédentes.



