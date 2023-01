Edward R. Pressman, producteur de films qui a stimulé de nombreuses carrières, décède à 79 ans

Edward R. Pressman, un producteur de films prolifique qui a guidé certains des premiers films de Brian De Palma, Terrence Malick, Oliver Stone, Kathryn Bigelow et d’autres réalisateurs de premier plan, est décédé mardi à Los Angeles. Il avait 79 ans.

La cause était une insuffisance respiratoire, a déclaré sa famille.

M. Pressman a été producteur ou producteur exécutif de près de 100 films dans une gamme de genres. Sa carrière a commencé à la fin des années 1960 et en 1988, il avait déjà produit suffisamment de films acclamés pour qu’il fasse l’objet d’une rétrospective de 11 films au Museum of Modern Art de Manhattan.

Le New York Times a alors déclaré qu’il “s’est distingué par son dévouement à la fois à des projets de films très alphabétisés et résolument originaux au cours des deux dernières décennies”. Et il avait encore trois décennies et plus de 60 films devant lui.