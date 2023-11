Edward Norton sur la technologie, l’IA, les grèves à Hollywood et le streaming

Dans le cadre de Yahoo Finance Invest, l’acteur hollywoodien Edward Norton s’entretient avec le journaliste technique senior de Yahoo Finance. Allie Garfinkle pour discuter de sa dernière entreprise, Zeck, un site Web visant à réinventer les réunions de conseil d’administration afin de combler le fossé entre les salles de conseil et la direction de l’entreprise afin d’optimiser la prise de décision.

Norton a également fait part de ses réflexions sur l’état de l’industrie technologique, du streaming et sur les raisons pour lesquelles Hollywood devrait négocier l’utilisation de l’IA dans le cadre d’une conversation approfondie. Voici quelques points importants.

Norton sur Zeck (00:00:06)

“Nous appelons cela la mort du plateau”, a déclaré Norton. “Il s’agit d’une plate-forme basée sur le cloud permettant aux entreprises et aux organisations à but non lucratif de rassembler leurs documents de réunion du conseil d’administration.”

Norton sur le potentiel de l’IA (00:00:35)

“Dans quelle mesure cela peut-il être bon, et est-ce que cela efface vraiment l’apport humain ou non ? Je ne le pense vraiment pas”, a expliqué Norton. “Je pense que ces choses seront largement considérées comme des outils, un peu comme CGI.”

Norton en streaming (00:01:07)

“Je pense que ce que nous allons voir très bientôt, c’est qu’il n’y a plus de télévision linéaire du tout”, a déclaré Norton. “Le grand changement est que les gens réalisent que tout cela ne peut pas se faire par abonnement, et c’est pourquoi toutes les plateformes de streaming se tournent vers des modèles financés par la publicité.”

Transcription vidéo

ÉDOUARD NORTON : Zeck, nous appelons ça la mort du plateau de jeu. La façon la plus rapide de le dire est qu’il s’agit d’une plate-forme basée sur le cloud permettant aux entreprises et aux organisations à but non lucratif de rassembler les documents de leurs réunions de conseil d’administration d’une manière tout simplement beaucoup plus dynamique et efficace. La dynamique des conseils d’administration était vraiment brisée. Nous pensions que c’était un problème que nous savions réellement comment résoudre.

C’est intéressant parce que maintenant nous avons ce moment. Vous avez des écrivains et des acteurs frappants et inquiets de choses comme l’IA. C’est le bon moment pour négocier ces choses.

La technologie atteint ce bord liminal où des choses étonnantes sont générées artistiquement. Et à quel point cela peut-il être bon et efface-t-il complètement l’apport humain ou non ? Je ne le pense vraiment pas. Et je pense que ces choses deviendront en grande partie considérées comme des outils un peu comme CGI, n’est-ce pas ? L’infographie n’a pas ruiné la photographie.

L’histoire continue

Le paysage commercial des médias évolue actuellement beaucoup. Je pense que ce que nous allons voir très bientôt, c’est qu’il n’y a plus de télévision linéaire du tout. Tout est « Tout, partout, à la fois ». Le grand changement sismique est que les gens réalisent que nous ne pouvons pas tous vivre par abonnement et c’est pourquoi toutes les plateformes de streaming se tournent vers des modèles financés par la publicité.

Vous diffuserez à la demande ce que vous voulez. Et si vous ne souhaitez pas payer pour une version premium sans publicité, vous pourrez simplement la regarder avec des publicités. Et ce que cela signifie, c’est que Netflix est soudainement l’un des plus grands réseaux financés par la publicité télévisée de l’histoire et cela signifie que c’est pourquoi cela doit être négocié maintenant. La tarte est sur le point de grossir.

