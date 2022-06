Edward Lake, père d’enfants tués par Marco Muzzo, est décédé

Un père ontarien, qui a perdu ses trois jeunes enfants et son beau-père dans un accident lié à la conduite avec facultés affaiblies en septembre 2015 à Vaughan, en Ontario, est décédé.

Le chef de la police régionale de York, Jim MacSween, a confirmé le décès d’Edward Lake dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi soir.

« Ce soir, j’ai été très attristé d’apprendre le décès tragique d’Ed Lake. Les pertes subies par la famille Neville-Lake sont déchirantes », a écrit MacSween. « YRP est aux côtés de notre amie Jennifer et des membres des deux familles. Puissiez-vous trouver de la force dans le soutien de votre communauté.

Tard dimanche soir, la femme de Lake et la mère de ses enfants, Jennifer Neville-Lake, ont partagé une publication sur Twitter, Facebook et Instagram avec une photo de la tombe de leurs enfants et le message : « Fête des pères 2022. Cela ne devrait pas être réel . Ce n’est pas possible.

Juste un jour plus tôt, Neville-Lake avait publié un article sur la rupture de son mariage sur un groupe Facebook local pour les mamans.

« J’ai été plutôt discret ces derniers temps, plus lecteur que membre actif. Cela a été beaucoup ici, y compris la reconnaissance de la perte de mon mariage », a-t-elle écrit.

Dans le message, elle a également commenté à quel point « le monde est injuste » car le conducteur ivre Marco Muzzo aurait été libéré de prison après avoir purgé les deux tiers de sa peine de 10 ans ce jour-là. Muzzo a obtenu une libération conditionnelle totale le 9 février 2021.

« Mes multiples condamnations à perpétuité ne prendront jamais fin », a déclaré Neville-Lake.

Daniel, 9 ans, Harrison (Harry), 5 ans, et Milagros (Milly) Neville-Lake, 2 ans, ainsi que leur grand-père Gary Neville, 65 ans, ont été tués dans la collision, qui a également entraîné des blessures graves subies par La mère et la grand-mère de Jennifer.