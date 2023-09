Edward Forrester : la police retrouve des « restes partiels » d’un homme disparu alors qu’elle publie des photos d’une camionnette blanche dans le cadre d’une enquête pour meurtre

Les COPS ont découvert les « restes partiels » d’un homme disparu qui a été vu pour la dernière fois au début de ce mois.

La police du Lancashire a publié des images d’une camionnette blanche qu’elle souhaite retrouver dans le cadre d’une enquête pour meurtre.

Des « restes partiels » d’Edward « Eddie » Forrester ont été découverts à Staveley, Kendal Crédit : SWNS

La police veut retrouver une camionnette Peugeot blanche immatriculée KX09 XPA Crédit : SWNS

Edward Forrester, 55 ans, connu sous le nom d’Eddie, a été vu pour la dernière fois à Seafield Road, Blackpool, à 13 h 31 le 1er septembre.

Il a été porté disparu le lendemain.

La force a lancé une vaste chasse à l’homme, faisant appel à des équipes de recherche spécialisées, des agents en uniforme, des détectives, des chiens de recherche et des policiers de la police de Cumbria.

Le 13 septembre, la police du Lancashire a été contactée par la police de Cumbria après la découverte de restes humains partiels sur un terrain près d’Ashes Lane, Staveley, Kendal.

Après enquête, la police a confirmé qu’il s’agissait en partie de la dépouille d’Edward Forrester.

Une autopsie du ministère de l’Intérieur a été réalisée pour établir la cause du décès, mais elle n’est pas concluante pour le moment.

La famille d’Eddie a été informée de l’évolution de la situation et continue de bénéficier du soutien d’agents spécialement formés.

D’autres recherches se poursuivront en Cumbria dans les prochains jours.

Après consultation du Crown Prosecution Service, William Wilkinson, 65 ans, de Seafield Road, Blackpool, a été inculpé du meurtre d’Eddie au début du mois.

Il a depuis comparu devant la Crown Court de Preston où il a été renvoyé pour subir son procès le 4 mars 2024.

Les détectives enquêtant sur la mort de M. Forrester continuent de demander des informations, en particulier sur les mouvements d’une camionnette blanche dans les régions de Kendal et Windermere en Cumbria entre le 3 et le 4 septembre.

L’inspecteur-détective Mark Haworth-Oates, de l’équipe d’enquête majeure de la police du Lancashire, a déclaré : « Il s’agit d’une mise à jour très triste et pénible qui a confirmé nos pires craintes qu’Eddie ait été blessé.

« La famille d’Eddie a été tenue au courant tout au long de notre enquête et mes pensées restent avec elle en cette période très difficile.

«Nos enquêtes de recherche se poursuivront dans les prochains jours en Cumbria.

« Nous restons désireux de retracer les mouvements d’une camionnette Peugeot Boxer blanche, immatriculée KX09 XPA, qui se trouvait à Blackpool et Lytham St Annes le 2 septembre et à Cumbria, plus précisément à Kendal et Windermere, les 3 et 4 septembre.

« Toute information, aussi minime ou non pertinente soit-elle, pourrait être d’une grande aide pour notre enquête. »