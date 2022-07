Edward-Elmhurst Health annonce la formation d’Edward-Elmhurst Medical Group – Shaw Local

Edward-Elmhurst Health a annoncé via un récent communiqué de presse la formation d’Edward-Elmhurst Medical Group. Avec plus de 650 cliniciens, EEMG est l’un des plus grands groupes de fournisseurs de soins de santé dans la région de Chicago.

Les médecins, les fournisseurs de pratique avancée et les fournisseurs auxiliaires qui s’occupent des patients dans la zone de service d’Edward-Elmhurst Health partageront un nom de groupe médical commun et se présenteront comme un seul groupe pour la première fois.

Parmi les membres nouvellement employés de l’EEMG figurent 123 prestataires, dont 108 médecins et 15 APP, de la clinique Elmhurst, qui a rejoint l’EEMG le 1er juillet après 71 ans de service à la communauté d’Elmhurst. La clinique a commencé comme un groupe de six médecins en 1952.

L’EEMG comprend :

Plus de 650 cliniciens, y compris des prestataires hospitaliers et ambulatoires, ainsi que ceux du Linden Oaks Medical Group

Près de 400 médecins représentant 25 spécialités

50 emplacements desservant 26 communautés dans les comtés de Cook, DuPage, DeKalb, Kane, Kendall et Will

