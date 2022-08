Edward-Elmhurst Health accueille un nouvel urologue – Shaw Local

Le Dr Mark Biebel, urologue certifié, a rejoint Edward-Elmhurst Medical Group. Il accepte de nouveaux patients au 100 Spalding Drive, Suite 206, sur le campus de l’hôpital Edward à Naperville.

Pour prendre rendez-vous, visitez eehealth.org/find-a-doctor ou appelez le 331-221-9004.

Biebel a obtenu son diplôme de médecine de la Rutgers New Jersey Medical School, a effectué son internat et sa résidence à la Boston University School of Medicine et a suivi une formation complémentaire en chirurgie robotique/laparoscopique urologique et en endourologie à la Washington University School of Medicine de St. Louis.

Il est membre de l’American Urological Association et de la Endourological Society.