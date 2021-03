«La responsabilité des États de protéger leurs propres peuples, la responsabilité des autres États de les aider et la responsabilité de la communauté mondiale de réagir de manière opportune et décisive si un État ne s’acquitte manifestement pas de ses responsabilités.»

Opérant au niveau de secrétaire général adjoint de 2008 à 2012, M. Luck a développé le vague jargon diplomatique adopté en 2005 et l’a synthétisé en une stratégie pratique fondée sur trois impératifs, que Gareth Evans, président du conseil consultatif international de la Global Center for the Responsibility to Protect, un groupe de défense, décrit de cette façon en hommage à M. Luck:

Cette responsabilité a été approuvée en principe lors d’un sommet mondial des Nations Unies en 2005 à la suite des atrocités commises dans les Balkans et au Rwanda que la communauté mondiale n’avait pas réussi à empêcher, et après l’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo, que certains pays ont critiquée comme violant les règles existantes. contre l’usage de la force.

En tant que conseiller spécial auprès des Nations Unies auprès du Secrétaire général Ban Ki-moon, M. Luck a contribué à codifier quand et comment cet organe mondial et ses pays membres étaient obligés d’intervenir pour prévenir le génocide et s’acquitter de leur «responsabilité de protéger». (un principe connu plus tard par le nom de paix infusé de «Star Wars», R2P).

Edward C.Luck, un conseiller en politique étrangère qui était considéré comme une conscience de la communauté diplomatique pour l’élaboration de stratégies visant à prévenir le génocide et d’autres atrocités de masse, est décédé le 16 février à son domicile à Briarcliff Manor, New York.Il avait 72 ans.

En 2018, dans le journal Études et prévention du génocide, a écrit M. Luck, «Il y a eu deux hypothèses bien ancrées: l’une, que la position naturelle et appropriée de l’ONU envers les parties devrait être une position d’impartialité, et deux, que le recours à la force devrait toujours être un dernier recours.»

Le troisième principe a suscité le plus de controverses au sein de l’ONU, sur la définition du moment où une intervention militaire est justifiée, comment elle serait perçue dans le pays touché et comment la codifier. Ce débat est allé au cœur de la charte fondatrice de l’ONU, a écrit M. Luck dans le New York Times en 2003.

De 1984 à 1994, M. Luck a été président de la Association des Nations Unies des États-Unis , un groupe de défense indépendant. Il a fondé le Center for the Study of International Organization, un centre de recherche établi conjointement par la New York University School of Law et ce qui est maintenant la Princeton School of Public and International Affairs de l’Université de Princeton. Il a également travaillé avec le Institut d’Auschwitz pour la prévention du génocide et des atrocités de masse , un groupe basé à New York.

En 1971, il épouse Dana Zaret, psychologue. En plus d’elle et de leur fille, il laisse dans le deuil deux frères, Charles et David Luck, et deux petits-enfants.

Edward Carmichael Luck est né le 17 octobre 1948 à Urbana, dans l’Illinois, de David J. et Adele (Kanter) Luck. Son père était un professeur renommé de marketing, pendant un temps à l’Université de l’Illinois, et auteur de manuels; sa mère était femme au foyer et bénévole de la Croix-Rouge.

«En même temps», a-t-il ajouté, «d’importantes avancées dans l’élaboration du principe et dans la conception de mesures pratiques pour sa pleine mise en œuvre donnent une image plus optimiste.»

Les accords de l’ONU n’ont pas éliminé les atrocités de masse, bien sûr – la guerre civile en Syrie n’en est qu’un exemple – et «étant donné l’ampleur et l’intensité actuelles des crises dans le monde, beaucoup se sentent obligés de dire que la R2P a échoué», Ivan Simonovic , conseiller spécial du secrétaire général, a écrit dans UN Chronicle, une publication officielle, en 2017.

Lorsqu’il a rejoint l’ONU, M. Luck était vice-président et directeur des études de la Institut international de la paix, un groupe de recherche, et professeur à la School of International and Public Affairs de Columbia, où il a rejoint la faculté en 2001. De 2012 à 2013, il a été doyen de la École d’études de la paix Joan B. Kroc à l’Université de San Diego. En 2015, il est retourné à Columbia en tant que professeur de pratique professionnelle dans les affaires internationales et publiques.

Il a été l’auteur ou l’éditeur de plusieurs livres, dont «The UN Security Council: Practice and Promise» (publié le plus récemment en 2016) et «The Responsibility to Protect: From Promise to Practice» (2019), qu’il a écrit avec Alex J Bellamy.

Dans une lettre au New York Times Magazine en 1994, M. Luck a reconnu que les précédentes interventions militaires de l’ONU ou des États-Unis dans d’autres pays avaient eu des succès mitigés.

«Certaines interventions fonctionnent et d’autres non», a-t-il écrit. Le bilan des Nations Unies, en particulier en ce qui concerne le maintien de la paix (plateau du Golan, Chypre, Iran-Iraq) et l’édification de la nation (Cambodge, Namibie, El Salvador, Mozambique), a été plus cohérent, moins coûteux et moins risqué que celui des interventions unilatérales des États-Unis. »