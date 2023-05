Edward Bronstein: la Californie s’installe avec la famille d’un homme décédé en garde à vue

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

L’État de Californie a conclu un règlement de 24 millions de dollars avec la famille d’Edward Bronstein, l’homme décédé alors qu’il était retenu par des agents de patrouille routière de l’État en 2020.

M. Bronstein a été arrêté par des agents au nord du centre-ville de Los Angeles, soupçonné de conduite sous influence le 31 mars 2020 et a été cloué au sol par des agents après avoir initialement refusé de se soumettre à un test sanguin. Dans une vidéo de près de 18 minutes de l’incident filmée par un sergent et diffusée près de deux ans après l’incident, on peut entendre M. Bronstein dire aux policiers « Je ne peux pas respirer » avant de perdre connaissance.

Selon la famille de M. Bronstein, il avait initialement refusé de se soumettre au test sanguin en raison d’une peur de longue date des aiguilles. Alors qu’il était cloué au sol par des agents, on peut entendre M. Bronstein crier : « Je le ferai volontiers ! Je le ferai volontiers, promis !

« Il est trop tard », répond un officier. Un autre réprimande M. Bronstein pour avoir crié.

Après que M. Bronstein ait cessé de parler, il a fallu onze minutes aux agents pour commencer à lui pratiquer la RCR. A ce moment là, il était trop tard. M. Bronstein a été déclaré mort, le coroner du comté de Los Angeles ayant statué que sa cause de décès était « une intoxication aiguë à la méthamphétamine lors d’une contention par les forces de l’ordre ».

Selon Annee Della Donna, avocate de la famille de M. Bronstein, le règlement de mardi est le plus grand règlement en matière de droits civils jamais accepté par l’État de Californie et le deuxième plus important de l’histoire du pays après le règlement conclu par la ville de Minneapolis avec George Floyd. famille.

En mars de l’année dernière, un tribunal fédéral a décidé que la vidéo de l’incident devait être rendue publique dans le cadre du procès fédéral de la famille alléguant une force excessive et une violation des droits civils.

Peu de temps après, le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, a annoncé que son bureau accusait les sept agents de patrouille routière et l’infirmière présents lors de la mort de M. Bronstein d’homicide involontaire. Les officiers ont également été accusés d’agression criminelle sous couvert d’autorité. Si les policiers sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à quatre ans de prison.

Déjà, la manière dont M. Bronstein est décédé a provoqué des changements dans la législation californienne. La patrouille routière de l’État a depuis interdit à ses agents « d’utiliser des techniques ou des méthodes de transport qui impliquent un risque substantiel d’asphyxie positionnelle », tandis que le gouverneur Gavin Newsom a signé une loi interdisant l’utilisation d’un certain nombre d’objets face cachée. détient comme celui avec lequel M. Bronstein a été retenu.