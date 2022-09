Education to Empowerment du McHenry County College organise un déjeuner d’automne chez Goebbert’s – Shaw Local

Le programme de bourses d’études et de mentorat pour femmes Education to Empowerment du McHenry County College organisera son deuxième déjeuner d’automne annuel de 11 h à 13 h le 22 septembre au site de Goebbert’s Pumpkin Patch and Apple Orchard à Pingree Grove.

En plus d’un déjeuner et d’un programme, l’événement comprendra un encan silencieux, un bar gratuit, des amuse-gueules et de la musique en direct. Tous les profits de l’événement iront aux bourses E2E pour les étudiantes du MCC. Plusieurs membres d’E2E et un récent boursier prendront la parole lors de l’événement.

La mission d’Education to Empowerment est de donner aux femmes les moyens d’atteindre leur plein potentiel et d’atteindre l’indépendance économique par l’éducation, le mentorat et le soutien financier, selon un communiqué de presse. La bourse E2E offre un financement de 10 000 $ à chaque étudiant, qui peut être appliqué aux frais de scolarité, aux livres et aux frais pour la dernière année d’un bénéficiaire au MCC et la première année dans un établissement accrédité de quatre ans.

E2E a débuté en 2013 dans le but de réunir 100 femmes influentes du comté de McHenry. Chaque femme donne 1 000 $ chaque année. À ce jour, le programme E2E a accordé 520 000 $ en bourses à 57 étudiantes du MCC.

Le déjeuner est de 40 $ pour les membres E2E et de 50 $ pour les non-membres. La tenue vestimentaire est «chic d’automne», selon le communiqué.

Pour acheter des billets et en savoir plus sur l’événement, visitez www.mchenry.edu/rsvp.