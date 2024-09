Eduardo Xol, star de Home Edition, est mort à 58 ans après avoir été poignardé

La personnalité de la télévision était surtout connue pour son travail sur « Extreme Makeover: Home Edition », qui l’a vu rejoindre le casting de la deuxième saison de l’émission de téléréalité. Il est également apparu dans un certain nombre de telenovelas au début de sa carrière, notamment « Acapulco, cuerpo y alma », « Sentimientos Ajenos » et « La Jaula de Oro ».

Richard Joseph Gonzales un homme de 34 ans de Cathedral City, en Californie, a depuis été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre en lien avec l’agression au couteau et la mort subséquente de Xol.

La police affirme avoir déterminé que Gonzales était un suspect dans l’agression au couteau après une enquête plus approfondie… et avoir placé RG au centre de détention John Benoit à Indio – une ville non loin de Palm Springs.