Eduardo Camavinga “intouchable”, selon le patron du Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a clairement indiqué qu’il ne voulait vendre aucun de ses joueurs.

Les géants espagnols sont actuellement au milieu d’une autre saison solide. Les hommes d’Ancelotti occupent la deuxième place du classement de la Liga, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Copa del Rey et affronteront Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

“Cette équipe est intouchable”, a proclamé Ancelotti. « Il y a des joueurs qui donnent tout comme [Dani] Ceballos et [Marco] Asensio. [Toni] Kroos et [Luka] Modric est intouchable. Cela ne signifie pas qu’ils doivent jouer à chaque match. Mais ces joueurs font l’histoire et continueront à le faire dans ce club.

Camavinga ne joue pas aussi souvent qu’il le voudrait

En plus de vouloir conserver ses stars établies, Ancelotti n’a pas non plus l’intention de perdre Eduardo Camavinga. L’international français de 20 ans a eu un peu de mal à trouver du temps de jeu pendant la campagne en cours.

En fait, le milieu de terrain n’a réussi à débuter que cinq matchs de Liga jusqu’à présent cette saison. Des rumeurs ont même fait surface selon lesquelles Camavinga serait ouvert à un prêt loin du Santiago Bernabeu.

Norme du soir a rapporté vendredi qu’Arsenal était intéressé par la signature du milieu de terrain madrilène en prêt. Les Gunners pourraient certainement faire avec un ou deux renforts au milieu du terrain, mais il semble très peu probable qu’un accord pour Camavinga fonctionne.

Ancelotti a été interrogé sur le lien entre Arsenal et Camavinga lors de cette conférence de presse samedi. “Eduardo est aussi intouchable que Modric et Kroos”, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.

L’agent de Camavinga, Jonathan Barnett, qui représente le duo d’Arsenal Kieran Tierney et Rob Holding, a également déclaré samedi à Fabrizio Romano que l’accord n’aurait pas lieu. “Il n’y a pas de vérité”, a déclaré Barnett. “Bien sûr, tous les clubs du monde le voudraient, mais il est très heureux au Real Madrid et le Real Madrid est très heureux avec Camavinga.”

Les artilleurs doivent examiner d’autres options de milieu de terrain

Arsenal devra désormais se tourner vers d’autres cibles. Declan Rice est apparemment au sommet de la liste de souhaits du club du nord de Londres à ce poste. Bien que l’international anglais ait apparemment fait l’éloge des Gunners en privé, un déménagement estival semble plus probable.

Youri Tielemans de Leicester City a également été lié à Arsenal ces derniers mois. Le temps du milieu de terrain dynamique avec les Foxes semble toucher à sa fin, car son contrat actuel expire en juin.