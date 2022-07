Edu vise la signature du record d’Arsenal Nicolas Pepe

De Josh Barker









Le chef d’Arsenal, Edu Gaspar, a visé la signature du record d’Arsenal, Nicolas Pepe.

Pepe a rejoint Arsenal à l’été 2019 en provenance de Lille. Les Gunners ont payé un record du club de 72 millions de livres sterling pour amener l’Ivoirien au nord de Londres.

Et bien qu’un joueur n’ait bien sûr aucun contrôle sur son prix, dire que Pepe n’a depuis pas réussi à justifier de tels frais serait le mettre à la légère.

Unai Emery, qui a rendu public qu’il voulait en fait signer Wilfried Zaha sur Pepe, et Mikel Arteta, ont eu du mal à tirer le meilleur parti de l’homme large doué.

Pepe aurait une fin brillante de la campagne de Premier League 2020/21, qui l’a vu marquer cinq fois lors de ses trois dernières sorties en championnat de la saison.

Cependant, il a depuis eu du mal à imiter cette forme. Il n’a marqué qu’un seul but et fourni deux passes décisives en 20 matches de championnat en 2021/22.

En conséquence, on s’attendait à ce que l’ailier soit déplacé cet été car il est un joueur marginal très cher à avoir dans votre équipe.

Mais dimanche soir, Nicolas Pepe s’est rendu sur Instagram pour suggérer qu’il restait à Arsenal :

“J’ai travaillé dur pendant l’été”, lit-on sur son post Instagram. « Changez beaucoup de choses.

“Je suis concentré et déterminé avec @arsenal et mes coéquipiers.”

Cela a apparemment favorisé une réponse du directeur technique d’Arsenal, Edu, qui, sans nommer le joueur de 27 ans, suggère que les Gunners veulent le vendre mais qu’il ne partira pas :

“Quand le joueur a plus de 26 ans, un gros salaire et qu’il n’est pas performant ? Il vous tue, ce genre de joueur, parce que vous n’avez pas d’évaluation pour vendre le joueur – Arsenal, Londres, beau, tout est fantastique – et a un bon salaire. Comment déplacez-vous ce joueur ? »

