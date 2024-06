Edu obtient enfin le feu vert pour signer l’as d’Aston Villa pour une fraction de sa vraie valeur

Les préoccupations financières incitent Aston Villa à envisager des offres pour la cible à long terme d’Arsenal, Douglas Luiz, et un accord devrait être conclu pour une fraction de la valorisation du joueur de 100 millions de livres sterling par Villa, selon les rapports.

De nombreux rapports ont nommé Aston Villa comme faisant partie des six clubs de Premier League qui sont à la limite des règles PSR de la Premier League.

Outre Villa, il est entendu que Chelsea, Newcastle, Everton, Nottingham Forest et Leicester doivent tous générer des fonds importants grâce aux ventes de joueurs avant le 30 juin. Dans le cas contraire, les clubs s’exposeraient à des sanctions.

L’équipe d’Unai Emery participera la saison prochaine à la Ligue des champions pour la première fois depuis 1983. Villa a déjà décidé d’étoffer son équipe, avec un accord pour Ross Barkley de Luton Town a été conclu et des discussions en cours sur la signature de Conor Gallagher (Chelsea).

Mais pour libérer de l’espace et des fonds pour ces acquisitions – et pour équilibrer les comptes en premier lieu – des ventes se profilent à l’horizon.

Parmi les atouts les plus précieux de Villa figure le milieu de terrain brésilien Douglas Luiz qui a réalisé une nouvelle superbe campagne la saison dernière.

Arsenal – à la demande du directeur sportif Edu et du manager Mikel Arteta – sont de grands admirateurs du joueur de 26 ans.

Les Gunners ont fait trois offres infructueuses pour Luiz au cours de la fenêtre estivale 2022. L’offre la plus élevée du trio ne totalisait que 25 millions de livres sterling.

Naturellement, Villa a rejeté chaque offre et Luiz s’est rapidement moqué de ces offres en portant son jeu vers de nouveaux sommets au cours des deux années suivantes.

Villa aurait placé une valorisation prohibitive de 100 millions de livres sterling sur le joueur, ce qui a jusqu’à présent effrayé tous les prétendants. Outre Arsenal, Liverpool et les géants italiens de la Juventus et de l’AC Milan ont également manifesté leur intérêt pour le joueur.

Aston Villa accepte les offres à prix réduit de Douglas Luiz

Mais selon de nouveaux rapports, la situation financière de Villa signifie qu’ils accepteront désormais un accord à prix très réduit pour s’assurer d’empocher les fonds nécessaires avant le 30 juin.

De nombreux points de vente déclarent désormais que Villa est à contrecœur ouverte à la vente de Luiz et dira oui si 50 millions de livres sterling sont mis sur la table.

Ce sera de la musique aux oreilles d’Edu et Arteta qui recherchent une mise à niveau plus jeune et plus affamée de Thomas Partey.

En tant que tel, Arteta pourrait éventuellement aligner un milieu de terrain puissant composé de Luiz, Declan Rice et Martin Odegaard la saison prochaine.

Jorginho assurerait la couverture, tandis que Kai Havertz a également prouvé qu’il pouvait avoir un impact majeur au milieu de terrain si les Gunners recrutaient un nouvel attaquant pour mener la ligne.

