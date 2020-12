Le directeur technique d’Arsenal, Edu, s’est retrouvé en train de vérifier le nom de trois des jeunes joueurs des Gunners sur lesquels Ian Wright plaçait ses espoirs alors qu’il discutait de ce qu’il considère comme un «bel avenir» à l’Emirates Stadium.

Alors que les Gunners se débattent à la 15e place du tableau et ont perdu leurs quatre derniers matchs à domicile en Premier League, les fans comptent sur Mikel Arteta pour faire bouger les choses et donner plus de temps de jeu à certains de ses jeunes talents.

La légende des Gunners Wright est l’un de ces fans, et il a affirmé que la défaite du week-end contre Burnleys devrait signifier que c’est «fini» pour les goûts de Granit Xhaka, Willian et Alexandre Lacazette en tant que choix de premier choix dans l’équipe espagnole.

Wright a ajouté qu’il aimerait voir de jeunes joueurs à leur place.

« Il y a des joueurs maintenant qui devraient s’amuser maintenant », a-t-il déclaré à Premier League Productions.

« Ajoutez Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe revient en prêt et se porte bien à Huddersfield la saison dernière. Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles.

« Vous devez faire quelque chose de différent parce que si cela continue comme ça et qu’il continue d’avoir confiance en ces joueurs, et qu’ils ne livrent pas, alors je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. »

Edu reste favorable à Arteta en raison de ce qu’il considère comme un avenir positif pour le club, et en nommant certains des jeunes talents d’Arsenal, il a écarté trois des joueurs sur lesquels Wright met ses espoirs.