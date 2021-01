Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a salué le «professionnalisme» de Mesut Ozil tout en négociant un accord pour quitter le club.

Les Gunners ont confirmé que le meneur de jeu allemand avait rejoint le géant turc Fenerbahce, mettant fin à son séjour de sept ans et demi au club.

Le joueur de 32 ans n’a pas joué cette saison sous Mikel Arteta et, après avoir été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League, a conclu un accord pour écourter son contrat et partir en transfert gratuit.

Ozil avait précédemment insisté sur le fait qu’il verrait son contrat actuel de 350 000 £ par semaine jusqu’à l’été avant qu’un accord ne soit conclu ces dernières semaines.

Et Edu a salué la façon dont Ozil et son équipe ont géré les négociations en lui souhaitant bonne chance pour l’avenir dans un message d’adieu.

Edu a déclaré: «Nous remercions Mesut pour son énorme contribution à Arsenal. Il a fait plus de 250 apparitions, disputé trois victoires en finale de la FA Cup Emirates et a offert aux fans et à tout le monde au club de nombreux moments merveilleux sur le terrain depuis qu’il nous a rejoint en 2013.

«Nous tenons à remercier Mesut et son équipe pour leur professionnalisme lors de nos récentes négociations. Je sais que tous les associés d’Arsenal se joindront à moi pour souhaiter à Mesut et à sa famille le meilleur de la santé, du succès et du bonheur dans le prochain chapitre de sa carrière.

L’attitude et l’application d’Ozil ont été mises en lumière au milieu des spéculations sur les raisons de son omission continue.