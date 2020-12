Edu a fait connaître ses sentiments alors qu’Arsenal a perdu un but contre Southampton.

On pouvait voir le directeur technique des Gunners regarder la pirogue d’Arsenal et secouer la tête par pure frustration.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est sous une pression intense dans le nord de Londres, les Gunners n’ayant remporté que quatre des 12 matches de Premier League cette saison.

Ils sont entrés dans la pause un but derrière mercredi soir, et Edu avait l’air loin d’être impressionné par le travail qu’Arteta fait à Arsenal.

L’ancien attaquant des Gunners, Kevin Campbell, a été invité à donner son avis sur la réaction de l’Espagnol et a suggéré que c’était à Edu de ne pas voir assez de courage de la part des joueurs d’Arsenal.

«Pour moi, c’est la greffe, l’application», a déclaré Campbell sur Amazon Prime.

« Quand tu vois [James] Ward-Prowse court du milieu du terrain pour fermer [Pierre-Emerick] Aubameyang descendant d’un arrière droit, puis vous voyez Southampton entrer derrière Arsenal et les mêmes milieux de terrain centraux ne font pas cela, c’est ce qu’il sait.

«Il faisait ça, [Patrick] Vieira le faisait. Mais cette équipe et cette équipe d’Arsenal n’ont pas ça en eux. «