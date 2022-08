Edouard Mendy Howler envoie Chelsea à 10 joueurs s’écraser contre Leeds United

Chelsea a subi sa première défaite en Premier League cette saison alors que la gaffe embarrassante d’Edouard Mendy a mis Leeds sur la bonne voie pour une victoire 3-0, tandis que Brighton a condamné West Ham à une troisième défaite consécutive dimanche.

L’erreur coûteuse de Mendy a été le catalyseur de l’implosion choquante de Chelsea à Elland Road alors que Brenden Aaronson a marqué après avoir attrapé le gardien de but pendant trop longtemps en possession.

Le quatrième but de Rodrigo en trois matchs cette saison a doublé l’avantage de Leeds avant la mi-temps.

Jack Harrison a remporté la première victoire de Leeds contre Chelsea depuis 2002 et leur plus grande contre leurs anciens rivaux depuis 1995.

Ajoutant à la misère de Chelsea, leur défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a été expulsé pour une deuxième réservation après avoir fait trébucher Joe Gelhardt à la 84e minute.

Invaincu après trois matchs, Leeds occupe la deuxième place du classement alors que le patron Jesse Marsch s’appuie sur l’élan établi lors du combat réussi du club pour éviter la relégation la saison dernière.

En revanche, Chelsea se retrouve dans la position inhabituelle d’être assis sous ses voisins moins glamour de l’ouest de Londres Fulham et Brentford dans le tableau.

L’équipe de Thomas Tuchel a pris quatre points lors de ses trois premiers matchs et l’Allemand sera préoccupé par la façon dont son équipe reconstruite coûteusement s’est estompée après le hurlement de Mendy.

Marsch avait effrontément suggéré que l’interdiction de la ligne de touche d’un match de Tuchel pour ses affrontements avec le manager de Tottenham Antonio Conte le week-end dernier aurait dû être imposée à temps pour le voyage de Chelsea dans le Yorkshire.

Tuchel aurait peut-être souhaité être n’importe où sauf Elland Road alors que Chelsea s’effondrait.

Raheem Sterling aurait dû donner l’avantage à Chelsea dans les 60 premières secondes, mais la course pénétrante de l’attaquant s’est terminée par un tir qui s’est enroulé à 12 mètres.

Sterling a trouvé le fond du filet après 15 minutes, seulement pour un drapeau de hors-jeu pour exclure correctement ce qui aurait été le premier but de l’ancienne star de Manchester City pour Chelsea.

La frappe basse de Mason Mount a forcé Illan Meslier à sauver alors que Chelsea semblait sur le point de dominer.

Mais Mendy a offert à Leeds le premier but à la 33e minute lorsque le gardien de Chelsea a mis trop de temps à dégager le backpass de Thiago Silva avant de tenter un virage suicidaire qui a permis à Aaronson de voler le ballon et de puiser dans le filet vide.

Chelsea sous le choc

Pas pour la première fois de sa carrière à Chelsea, Mendy avait été pris en possession et le gardien sénégalais embarrassé se tenait la tête de frustration alors qu’Aaronson sprintait pour célébrer.

C’était le premier but de l’ailier américain pour Leeds depuis son transfert en fin de saison du Red Bull Salzburg.

Chelsea a été sous le choc et, à peine quatre minutes plus tard, Mendy a de nouveau été battu alors que Rodrigo s’élevait au-dessus de Reece James pour lancer une superbe tête dans le coin le plus éloigné du coup franc de Harrison.

Encapsulant l’effondrement de Chelsea, Marc Cucurella a perdu une chance de réduire le déficit lorsque l’arrière gauche a tiré doucement avec le but à sa merci.

Harrison a mis le résultat hors de doute à la 69e minute lorsqu’il est rentré à bout portant après que Rodrigo ait renversé le centre de Daniel James.

Au stade de Londres, Brighton a ajouté aux malheurs de West Ham avec une impressionnante victoire 2-0.

Alexis Mac Allister a donné l’avantage à Brighton à la 22e minute après que Danny Welbeck a été victime d’une faute du défenseur débutant de West Ham Thilo Kehrer, une signature de 10 millions de livres sterling (11,8 millions de livres sterling) du Paris Saint Germain.

Kehrer a affirmé que la faute avait eu lieu à l’extérieur de la surface de réparation, mais un contrôle VAR a décidé que c’était juste à l’intérieur et Mac Allister a calmement converti le coup de pied.

Leandro Trossard a couru pour marquer le deuxième but de Brighton avec une finition calme devant Lukasz Fabianski à la 66e minute.

Brighton est à la quatrième place avec sept points lors de ses trois premiers matchs, tandis que West Ham a chuté sous Manchester United au bas du tableau.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici