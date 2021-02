Edouard Mendy explique comment la vie à Chelsea a changé sous Thomas Tuchel

Thomas Tuchel est arrivé à Chelsea avec la réputation d’être une personnalité difficile.

Mais après un début fulgurant dans sa révolution de Stamford Bridge, le patron allemand a montré aux joueurs qu’il était tout sauf.

En fait, les expressions faciales de Tuchel sont très faciles à lire et disent aux joueurs tout ce qu’ils doivent savoir, selon le gardien de Chelsea Edouard Mendy.

Tuchel a rapidement acquis une réputation à Chelsea pour être plein de sourires, d’encouragements et de positivité sur le terrain d’entraînement.

Incroyablement, Chelsea a disputé huit matchs, en a remporté six, fait match nul deux en marquant dix buts et n’en a concédé que deux depuis qu’il a pris les commandes fin janvier.

Chelsea a pris d’assaut le tableau de la Premier League et est revenu dans le top quatre, ce qui commençait à sembler difficile dans les derniers jours du règne de Frank Lampard.

Mais une voix différente a également inspiré Chelsea à son meilleur résultat à ce jour, qui est venu avec sa victoire 1-0 à l’Atletico Madrid, ce qui en fait les favoris pour atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2014.

Mendy dit que toute l’équipe a maintenant plus de confiance et une confiance renouvelée sous Tuchel alors que l’ancien patron du Paris Saint Germain et du Borussia Dortmund imprime son autorité sur le club.