Edouard Mendy de Chelsea au bord de l’histoire de la Ligue des champions

gardien de but de Chelsea Edouard Mendy, qui a connu une première saison extrêmement positive avec les Blues, pourrait écrire son nom dans l’histoire du football lors de la finale de la Ligue des champions samedi contre Manchester City.

Le gardien sénégalais pourrait devenir le premier gardien africain à remporter le titre européen à l’ère de la Ligue des champions, le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar remportant la Coupe d’Europe en 1984 avec Liverpool.

La rencontre entre les deux poids lourds de la Premier League à l’Estadio do Dragao de Porto sera la 66e finale du tournoi phare européen.

C’est une anomalie compte tenu de la contribution importante apportée par les joueurs africains, et ceux d’origine africaine, au cours de l’histoire de la compétition. En effet, Mendy a huit draps propres en 11 matches de Ligue des champions cette saison pour accompagner ses 16 blancs en Premier League.

Les gardiens africains sont peu nombreux dans les grandes finales européennes ou même dans les championnats européens, mais pourquoi ?

Le Sénégalais Edouard Mendy deviendra le premier gardien africain à remporter un titre en Ligue des champions, sous sa forme actuelle, si Chelsea bat Manchester City. Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Il y a 37 ans, le gardien zimbabwéen Grobbelaar est devenu le premier joueur africain à participer à une finale de Coupe d’Europe.

Il a presque été double vainqueur, mais Liverpool a échoué contre la Juventus lors de la finale de 1985.

Le compatriote sénégalais de Mendy, Tony Sylva, doublure de Flavio Roma dans l’équipe de l’AS Monaco battue par le FC Porto de José Mourinho en finale 2005, a été le prochain gardien africain à se rapprocher le plus du titre.

Pour Sylva, la présence de modèles – les gardiens de but pionniers du Cameroun Joseph-Antoine Bell et Thomas N’Kono – était l’une des principales raisons pour lesquelles il pensait qu’une carrière en Europe en tant que gardien de but était possible dans sa jeunesse.

Il a déclaré: « Quand je regarde en arrière, c’est impressionnant, car depuis l’époque de Joseph-Antoine Bell et N’Kono, c’était très difficile pour les gardiens africains de percer.

« Ces deux-là ont réussi à trouver leur place en Europe alors qu’il n’y en avait pas tant que ça à l’époque, et nous les respectons d’être là et d’ouvrir la porte à d’autres à venir. »

Sylva, n°1 du Sénégal lorsqu’il a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2002, a passé 15 ans dans le football français avec Monaco, Ajaccio et le LOSC Lille, et offre une perspective unique sur les raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps aux gardiens africains pour commencer. faire leur marque dans le jeu européen.

Le gardien sénégalais Tony Sylva a joué pour Monaco et Lille, et a été le gardien de son pays de 1999 à 2008. Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images

Il a dit: « [European clubs] voulait que quelqu’un d’expérimenté vienne jouer tout de suite, mais c’était difficile, car être gardien de but est un travail complètement différent [to outfield players] et il y a tellement plus de travail derrière.

« Tu dois être tellement mieux [than local goalkeepers], et les opportunités doivent venir. »

Pour Bell, qui a été parmi les premiers gardiens noirs à laisser une marque sur le football européen lorsqu’il a signé pour l’Olympique de Marseille en 1985, le racisme a été l’une des raisons pour lesquelles les gardiens de but africains n’ont pas eu de rôles de premier plan plus tôt dans l’histoire.

Pour lui, alors que les joueurs africains étaient stéréotypés appréciés pour leurs qualités physiques – leur puissance, leur rythme et leur dynamisme – des hypothèses racistes ont été faites sur leurs attributs mentaux, permettant à la notion d’un bouchon africain erratique et sujet aux erreurs de persister.

Bell a déclaré à ESPN: « Les gens pensaient que parce qu’ils n’avaient jamais vu [an African goalkeeper] avant, ça ne peut pas être.

« Ils comprennent que le poste est technique, il faut être un leader, il faut se concentrer, et le racisme a donné l’idée que les Africains ne pouvaient pas se concentrer, ils ne pouvaient pas être techniques, ils ne pouvaient pas être le leader.

« Vous deviez être très fort, car si vous veniez et que vous étiez juste » d’accord « , alors ils diraient: » Eh bien, il n’est pas exceptionnel, il est bon mais il n’est pas si bon « .

« Vous deviez démontrer que vous étiez de loin le meilleur. »

Joseph-Antoine Bell a été le gardien de but du Cameroun de 1977 à 1994 et a participé à la Coupe du monde aux États-Unis lors de sa dernière année. Il a fait toute sa carrière en club en France, principalement pour Marseille. PATRICK HERTZOG/AFP via Getty Images

Le sujet a été abordé récemment par l’ex-gardien américain et d’Everton Tim Howard – lui-même le fils d’un chauffeur de camion afro-américain – lors d’un Q & A avec le Boston Globe.

« Nous avons eu une stigmatisation ici avec le football américain et les quarts », a commencé le joueur de 42 ans.

« Ils parlaient assez souvent du fait que les quarts noirs n’étaient pas aussi cérébraux que les quarts blancs, ils étaient parfois plus athlétiques.

« Il semble qu’il y ait aussi un accord familier avec les gardiens de but, mais j’aime le fait que davantage de gardiens noirs franchissent ces barrières.

« Il y a eu de très bons gardiens de but, montrant qu’ils peuvent le faire, et probablement depuis longtemps, ils n’en ont tout simplement pas eu l’occasion. »

Appui statistique ou scepticisme en voie de disparition ?

Même si Bell a ouvert la voie il y a trois décennies et que Sylva faisait partie de l’équipe monégasque qui a atteint la finale il y a 16 ans, les gardiens de but africains restent une rareté dans les plus grandes ligues européennes.

En Premier League, cette saison, seuls Chelsea, Fulham (international français Alphonse Areola) et Brighton & Hove Albion (international espagnol Robert Martinez) ont lancé People of Color entre les bâtons.

C’est une autre histoire en France, où neuf buteurs de Ligue 1 de la saison 2019-20 étaient d’origine africaine, mais ce n’est que cette année – en phase de groupes de la Ligue des champions – que deux gardiens africains se sont affrontés dans un match, alors que Mendy affrontait son coéquipier international et successeur au Stade Rennais, Alfred Gomis.

Mendy a fait ses débuts au Sénégal en 2018 et a participé à la phase de groupes de l’Afcon 2019 avant de se blesser. Le Sénégal a perdu en finale contre l’Algérie. KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

Malgré les statistiques, Bell estime que « l’histoire et les mathématiques » qui expliquent la rareté des bouchons africains spécifiquement à la fin des affaires de la Ligue des champions pourraient bientôt appartenir au passé.

« La Ligue des champions est une compétition européenne, et c’est [traditionally] pas pour les footballeurs africains… combien de fois un joueur blanc gagne-t-il la Ligue des champions africaine ?

[African ‘keepers] n’a jamais joué dans des pays ou des clubs qui font partie des favoris pour remporter la Ligue des champions.

« Bien sûr, cela a évolué, mais un seul gardien peut gagner la Ligue des champions [each year] vous pourriez donc être un très bon gardien africain, jouer pour les champions de France ou d’Espagne, et toujours ne pas le gagner.

« C’est aussi des mathématiques – vous pouvez être le meilleur gardien mais ne pas gagner la Ligue des champions.

« Vous ne pouvez pas simplement être bon, vous devez être bon et jouer pour une équipe qui est [domestic] champions, et ensuite être en mesure de gagner la Ligue des champions. »

Malgré l’optimisme de Bell, il est clair que – même parmi ceux qui ont joué au plus haut niveau et occupent des postes clés dans les grands clubs des ligues majeures – les stéréotypes persistent.

« L’avantage du joueur africain typique », l’entraîneur bordelais de l’époque Willy Sagnol dit Sud Ouest pas plus tard qu’en 2014, « …c’est qu’il est généralement prêt à se battre et qu’il est puissant sur le terrain, mais le football n’est pas seulement cela, c’est aussi de la technique, de l’intelligence, de la discipline. »

jouer 1:08 Gab et Juls discutent de la nouvelle du transfert de la finale de la Ligue des champions d’Istanbul à Porto.

De nouveaux précédents sont établis

En 2019, Onana était sur le point d’atteindre la finale avec l’Ajax, seulement pour que les géants néerlandais soient abasourdis par le retour à couper le souffle de Tottenham Hotspur.

Sylva et Bell conviennent que lui et Mendy ouvrent davantage la porte à une plus grande représentation africaine au niveau le plus élitiste du football européen.

« Onana a montré que vous pouvez être [an African] gardien et rivaliser avec les gardiens européens », a déclaré Sylva.

« Mendy le montre maintenant aussi, et pour moi, c’est une bonne chose, car je savais que les gardiens africains étaient capables de rivaliser avec les meilleurs. »

Bella a ajouté: « Avec Mendy, il devient réalité que les gens s’habituent à voir des gardiens noirs et nous pouvons donc oublier d’où ils viennent.

« Quand un gardien noir fait une erreur, on ne dit plus qu’il l’a commise parce que c’est un gardien noir.

« Ils ont dit que cela ne pouvait pas arriver, ils ont dit [African goalkeepers] ne pouvait pas exister, mais qu’en est-il des attaquants africains. Pensez-vous qu’ils sont si bons parce qu’ils ont joué avec personne dans le but ?

« Ils sont si bons parce qu’ils devaient l’être – ils ont joué contre de bons gardiens africains. »