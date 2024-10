Edmunds : Les quatre fonctionnalités technologiques dont vous avez besoin pour équiper votre prochain véhicule

Les fonctionnalités technologiques des véhicules modernes peuvent rendre la conduite plus facile et plus agréable. Mais lors de l’achat de votre prochaine voiture, il peut être difficile de savoir quelles fonctionnalités sont utiles et lesquelles ressemblent davantage à des gadgets.

Pour vous aider, les experts automobiles d’Edmunds ont dressé une liste de leurs quatre principales fonctionnalités et vous expliquent comment les obtenir.

Appairage facile du téléphone : connectivité sans fil et chargement sans fil

La plupart des véhicules modernes sont équipés d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Ces fonctionnalités vous permettent d’afficher et d’utiliser de nombreuses applications et fonctionnalités de votre smartphone sur l’écran tactile du véhicule. En règle générale, vous devrez connecter votre téléphone avec un câble USB pour faire fonctionner Apple CarPlay et Android Auto. Mais certains véhicules prennent également en charge la connectivité sans fil. Une connexion sans fil vous permet de coupler votre téléphone et d’arrêter de vous embêter avec un cordon à chaque fois que vous conduisez.

Pour en profiter au maximum, achetez un véhicule doté également d’un chargeur de téléphone sans fil intégré. Avoir un chargeur sans fil élimine complètement le besoin d’un cordon. Le socle de chargement sert également d’emplacement dédié pour votre téléphone, ce qui n’est pas une certitude dans toutes les voitures.

Comment l’obtenir : recherchez si le véhicule qui vous intéresse prend en charge la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. La plupart des véhicules l’ont ou non, bien que quelques-uns le proposent dans le cadre d’un système d’infodivertissement amélioré. Un chargeur de smartphone sans fil est généralement une option ou l’une des fonctionnalités supplémentaires proposées sur un niveau de finition plus cher.

Parking parfait : caméra panoramique

Une caméra à vision panoramique, également connue sous le nom de caméra à 360 degrés, utilise un ensemble de caméras placées à différents endroits du véhicule pour créer une image assemblée sur l’écran d’infodivertissement. La vue, qui semble avoir été réalisée par une seule caméra planant au-dessus du véhicule, est aussi étonnante qu’utile.

Un système de caméra à vue panoramique est utile lorsque vous vous trouvez dans un parking étroit ou lorsque vous stationnez en créneau. La vue de haut en bas permet de se garer parfaitement entre les lignes ou d’être à la bonne distance du trottoir. Les systèmes de caméras les plus utiles sont également équipés de capteurs de stationnement qui fournissent un retour auditif ou visuel pour indiquer à quelle distance vous vous trouvez d’un obstacle.

Comment l’obtenir : Un système de caméra à vision panoramique est généralement proposé dans un niveau de finition plus cher ou dans le cadre d’un ensemble optionnel.

Moins de fatigue dans un trafic intense : régulateur de vitesse adaptatif

Si vous êtes souvent confronté à des embouteillages sur l’autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif peut vous aider à soulager la fatigue du trafic. Comme un régulateur de vitesse classique, il vous permet de définir une vitesse que le véhicule maintiendra. De plus, le régulateur de vitesse adaptatif peut ralentir automatiquement votre véhicule lorsqu’il détecte un véhicule plus lent devant vous, puis accélérer jusqu’à votre vitesse définie lorsque la circulation reprend. Ces systèmes vous permettent également de définir la distance de suivi derrière le véhicule qui vous précède.

Certaines versions du régulateur de vitesse adaptatif peuvent arrêter complètement votre véhicule, réduisant ainsi la distance parcourue à mesure que la vitesse diminue. La croisière adaptative ramènera ensuite votre véhicule à une vitesse prédéfinie lorsque la circulation recommencera à se déplacer. Et tout cela se passe sans toucher à aucune pédale.

Comment l’obtenir : Le régulateur de vitesse adaptatif est souvent un équipement standard sur de nombreux véhicules neufs, même les plus bon marché.

Protection contre l’invisible : avertissement de circulation transversale arrière

Combien de fois avez-vous reculé hors d’une place de stationnement ou d’une allée, incapable de voir si un véhicule vous arrivait sur le côté ? Il s’agit d’un scénario trop courant qu’un système d’avertissement de trafic transversal arrière résout souvent avec brio. Les capteurs situés à l’arrière du véhicule peuvent détecter ce qui se passe avant vous et émettre ou afficher une alerte indiquant qu’un véhicule approche.

Ces systèmes vous alertent généralement assez tôt pour que vous ayez le temps d’appuyer sur le frein et de vous arrêter. Certains véhicules peuvent également freiner automatiquement si le conducteur ne réagit pas à temps.

Comment l’obtenir : L’avertissement de circulation transversale arrière est généralement fourni avec l’avertissement d’angle mort, car les deux fonctionnalités reposent sur les mêmes capteurs et la même technologie. Cependant, les deux fonctionnalités ne constituent pas toujours un équipement standard.

Edmunds dit

Les éditeurs d’Edmunds trouvent que ces fonctionnalités sont les plus avantageuses pour ajouter une couche de protection sans empiéter de manière intrusive sur l’expérience de conduite. Cela vaut la peine de rechercher comment obtenir ces fonctionnalités sur votre prochain véhicule.

____

Cette histoire a été fournie à La Presse Associée par le site automobile Edmonds.

Josh Jacquot est contributeur chez Edmunds.

Josh Jacquot, Associated Press