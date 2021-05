[Editorial] Une nouvelle ère d’innovation en matière de smartwatch commence ici – Samsung Global Newsroom

La smartwatch est un outil stimulant. Il nous relie aux personnes qui nous tiennent à cœur, nous donne un accès immédiat à une mine d’informations et nous aide à mieux gérer et comprendre notre santé – le tout à partir de nos poignets. Alors que le rôle que jouent les montres intelligentes dans notre vie quotidienne continue d’évoluer, les données récentes du marché montrent que les appareils portables étaient l’une des catégories d’appareils à la croissance la plus rapide pendant la pandémie.

En tant qu’innovateur de premier plan dans le domaine des expériences mobiles, Samsung recherche constamment de nouvelles façons de répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. C’est pourquoi nous avons décidé de nous associer à Google, notre partenaire stratégique de longue date, pour rassembler le meilleur de nos plates-formes dans une expérience unifiée. En tant que chef de l’équipe de développement logiciel, je suis ravi d’apporter l’expertise de longue date de Samsung en matière de dispositifs portables à cet effort conjoint visant à créer un plan pour les futures expériences innovantes de smartwatch.

Créer une expérience Smartwatch améliorée

La Galaxy Watch est déjà appréciée des utilisateurs du monde entier avec nos designs de signature, notre écosystème de cadrans sympa et notre plateforme de santé innovante. Les formidables expériences que les consommateurs ont appréciées sur les précédentes montres intelligentes Galaxy se poursuivront sur cette plate-forme unifiée. Samsung a mis en œuvre notre meilleure technologie pour offrir des performances optimisées et une technologie avancée de dosage des capteurs et d’affichage à faible consommation pour garantir une batterie efficace et durable.

Nous savons que la santé et le bien-être sont au premier plan des préoccupations des consommateurs et nous sommes ravis de continuer à développer l’expérience de santé de pointe sur notre nouvelle plate-forme unifiée avec Google. Alors que nos consommateurs se tournent vers la technologie portable pour surveiller leur bien-être, nous répondons de front à ces besoins. En créant une technologie de la santé de classe mondiale, nous espérons améliorer la façon dont les utilisateurs abordent leur bien-être et leur permettre d’apporter des changements positifs dans leur vie quotidienne.

Chez Samsung, nous nous concentrons depuis longtemps sur la création des meilleures expériences connectées possibles entre les smartwatches Galaxy et les smartphones, en parfaite harmonie. Cette nouvelle plate-forme est la prochaine étape de cette mission et nous sommes impatients d’offrir aux consommateurs la meilleure expérience mobile.

Inspirer l’innovation grâce à un vaste écosystème connecté

Derrière chaque expérience utilisateur exceptionnelle se cache un écosystème de développeurs florissant. Avec la nouvelle plate-forme unifiée, nous ouvrons tout un monde d’opportunités pour la communauté des développeurs. Avec un écosystème large et ouvert, davantage de développeurs et de partenaires peuvent appliquer leurs talents pour travailler avec nous pour faire évoluer et redéfinir l’expérience de la smartwatch.

Nous espérons que cette plate-forme stimulera l’innovation dans des espaces comme le Galaxy Watch Studio et inspirera le développement par des tiers, apportant un réseau d’applications plus grand et meilleur au profit des utilisateurs de Galaxy du monde entier. C’est l’occasion pour les développeurs de profiter du puissant réseau d’appareils connectés de Samsung et de l’ensemble croissant de fans mondiaux de smartwatch Galaxy.

Engagement continu envers les utilisateurs existants de Galaxy Smartwatch

Chez Samsung, nous plaçons toujours les clients au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous engageons à leur offrir les meilleures expériences de smartwatch possibles. Pour les clients qui possèdent déjà les smartwatches Galaxy basées sur Tizen OS, nous continuons à fournir au moins trois ans de support logiciel après le lancement du produit.

Nous sommes ravis d’offrir une nouvelle expérience de smartwatch puissante et raffinée à nos utilisateurs dans les mois à venir – et dans le futur. Alors surveillez cet espace, il y en a plus à venir.