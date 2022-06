[Editorial] Réinventer le rôle de la signalisation numérique dans un monde en constante évolution – Samsung Global Newsroom

Le mois dernier, j’ai eu l’opportunité de me rendre à Barcelone, en Espagne, pour assister à Integrated Systems Europe (ISE) pour la première fois en deux ans. Cela m’a rappelé que le monde revient aux routines et aux normes. En même temps, ce sera un monde fondamentalement différent qui avancera.

Je peux également appliquer ces observations à l’activité d’affichage numérique de Samsung. En 2022 et au-delà, Samsung proposera une variété de solutions qui étaient et sont toujours importantes pour les entreprises d’aujourd’hui, ainsi que de nouvelles technologies conçues pour répondre aux besoins du monde moderne.

Il est clair que nous ne reviendrons jamais complètement à ce que nous considérions comme une vie « normale ». Nous avons déjà réinventé les bureaux, les salles de classe, les divertissements et bien plus encore dans nos routines quotidiennes. C’est mon travail non seulement de suivre ces tendances, mais de réinventer fondamentalement le rôle de l’affichage numérique à l’avenir. C’est pourquoi Samsung s’attache à redéfinir nos espaces les plus courants, à reconnecter le monde à travers de nouvelles expériences et à souligner à nouveau l’importance de l’affichage numérique dans notre vie quotidienne.

Redéfinir l’apprentissage et la collaboration dans une nouvelle ère

L’un des changements les plus importants de ces dernières années est le rôle joué par la technologie dans des environnements communs tels que les salles de classe dans les écoles et les salles de réunion dans les bureaux. Ces environnements ont connu une demande croissante de transformations numériques et de nouvelles considérations sont désormais nécessaires pour garantir que chaque étudiant et professionnel bénéficie de la même expérience de collaboration de haute qualité, qu’il assiste en personne, en ligne ou de manière hybride. En d’autres termes, les espaces d’apprentissage et de collaboration ont été redéfinis en mettant davantage l’accent sur l’inclusivité dans tous les scénarios.

Samsung répond à ce besoin avec le nouveau Samsung Flip Pro. Il offre aux étudiants et aux professionnels des expériences de collaboration de haute qualité, qu’ils soient en personne ou à distance, avec une convivialité améliorée et des fonctionnalités spécialisées pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises et de l’éducation. En mettant l’accent sur des interactions transparentes et intuitives, il est facile à configurer et à utiliser. Le panneau de commande intuitif nouvellement ajouté améliore l’expérience globale de la salle de classe ou de la salle de réunion avec la latence tactile la plus rapide de l’industrie, des fonctionnalités multi-touch améliorées et la possibilité de connecter simultanément des appareils à l’écran sans fil pour une collaboration améliorée.

Se reconnecter à travers de nouvelles expériences de plein air

Alors que les consommateurs retournent dans les centres commerciaux publics, les événements sportifs et autres formes de divertissement, les entreprises se disputent plus que jamais leur attention. Avec plus d’activités de plein air, la signalisation est devenue un pont entre les consommateurs et les marques tout en aidant les gens à profiter de l’art numérique. En d’autres termes, la signalétique reconnecte les consommateurs avec le monde.

La signalisation LED crée également des expériences inoubliables à l’intérieur des stades sportifs. Offrir les meilleurs angles de vue aux fans était l’une des principales priorités de Samsung. Dans le cadre de ces efforts, Samsung a conçu la plus grande carte vidéo jamais créée pour le sport, l’écran Infinity du SoFi Stadium dans le cadre de la Hollywood Park Technology Alliance. Mesurant 70 000 pieds carrés, l’incroyable écran incurvé à 360 degrés à double face accueille les fans et offre une façon à la pointe de la technologie de découvrir le jeu.

Une autre tendance où nous voyons une opportunité majeure de croissance est l’industrie des véhicules électriques. Alors que la demande de véhicules électriques augmente, les constructeurs automobiles, les gouvernements et les entreprises locales se précipitent pour construire davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cela fournit un nouveau débouché pour diffuser des informations et proposer des promotions aux propriétaires de véhicules électriques, et la signalisation extérieure Samsung est la solution parfaite pour ce scénario. Avec une qualité d’image ultra-lumineuse et une durabilité avec une protection certifiée IP56, la signalisation extérieure peut exceller dans une variété de conditions météorologiques et d’environnements, les entreprises peuvent ainsi créer des expériences visuelles attrayantes pendant que les clients rechargent leurs batteries dans les bornes de recharge.

Remettez l’accent sur la vision des « écrans partout » grâce à la technologie micro LED inégalée

La technologie Micro LED est destinée à définir l’avenir de l’innovation en matière d’affichage. De l’industrie du luxe à l’hôtellerie et aux voyages, le potentiel de Micro LED est infini. The Wall est la technologie d’affichage de pointe de Samsung, qui offre encore plus d’options pour les entreprises qui cherchent à transformer leurs espaces avec une qualité d’image et une immersion de niveau supérieur.

Samsung est le leader des écrans Micro LED, qui contiennent des LED plus petites et permettent une plus grande densité de LED, permettant une expression des couleurs plus lumineuse et plus détaillée dans un profil d’affichage plus fin. Pour créer notre technologie Micro LED à la pointe de l’industrie, nous nous sommes concentrés sur trois domaines clés : Samsung a développé des puces Micro LED ultra fines entièrement intégrées ; ces LED densément peuplées se traduisent par une luminosité étonnante ; et nous continuons à sécuriser le savoir-faire en matière de traitement des puces semi-conductrices ultrafines afin d’améliorer la production de masse.

Ces technologies inégalées ont aidé la gamme 2022 de The Wall (IWB) de Samsung à ouvrir de nouvelles possibilités. La fonction de micro pas de l’IWB offre l’image la plus détaillée avec un pas de 0,63 pixel, le plus fin jamais créé, en plus de fournir une variété de tailles d’écran pour répondre à tous les besoins des consommateurs ou des entreprises. Pendant ce temps, The Wall All-in-One (IAB) a transformé le processus d’installation avec une couture pré-ajustée et un « Kit de cadre pré-assemblé » qui rend l’ensemble du processus aussi simple qu’un téléviseur grand public. Le mur tout-en-un permet non seulement de gagner un temps précieux, mais également de réduire le coût total de possession tout en offrant une meilleure expérience visuelle.

Dans un monde en constante évolution, Samsung continuera à proposer des innovations révolutionnaires pour concrétiser la vision des « Screens Everywhere » basée sur la technologie Micro LED à la pointe de l’industrie.

Réinventer le rôle de l’affichage numérique

En tant que leader de l’industrie sur le marché mondial de la signalisation au cours des 13 dernières années consécutives,1 nous continuerons d’étendre nos efforts de développement durable en créant des produits qui peuvent réduire les émissions de carbone et contribuer à la circulation des ressources.

Nos solutions d’affichage numérique, y compris la Smart Signage 2022, ont reçu des niveaux d’efficacité énergétique certifiés conformes aux nouvelles normes de l’industrie, telles que ENERGY STAR et EPEAT. Samsung a également intégré des emballages respectueux de l’environnement contenant des matériaux recyclés dans tous les produits de signalisation depuis 2021 et est devenu la première entreprise du secteur à obtenir le label de réduction de CO2, certifié par le Carbon Trust pour son portefeuille d’affichage.

En reconnaissance de nos efforts éco-responsables pour notre initiative de développement durable, nous avons remporté le prix « Innovation en matière de développement durable de l’année » aux AV News Awards à ISE. Comme nous sommes reconnaissants de la reconnaissance de nos efforts, nous prévoyons de faire en sorte que chaque étape compte tout en changeant collectivement les pratiques de production pour un avenir durable.

Le retour aux routines combiné aux nouvelles attentes et habitudes des clients offre aux entreprises une occasion rare de réinventer leurs offres et leurs pratiques. En envisageant un nouveau rôle pour l’affichage numérique à l’avenir, nous aidons nos clients à repenser ce qui est possible pour leur permettre de garder une longueur d’avance.

Je suis ravi de ce prochain chapitre pour l’affichage numérique. Chez Samsung, nous sommes passionnés par l’apport d’innovations et de valeur révolutionnaires à nos entreprises clientes. Nous continuerons d’innover, en réimaginant le rôle de l’affichage numérique dans les espaces nouveaux et conventionnels, tout en augmentant les possibilités de nos clients dans cette nouvelle ère.

1 Samsung a été la marque d’affichage numérique la plus vendue pendant 13 années consécutives par Omdia. (Remarque : les téléviseurs grand public, ainsi que les téléviseurs commerciaux Lite et Hospitality utilisés pour la signalisation sont exclus.)