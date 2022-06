[Editorial] Présentation de la vision derrière la maison sur mesure 2022 de Samsung et de l’expansion des possibilités de vie à la maison – Samsung Global Newsroom

Au cours des 2 dernières années, alors que l’axe central de la vie s’est déplacé vers la maison, le concept de passer du temps à la maison a considérablement changé. En conséquence, les appareils électroménagers ont également évolué, passant de simples produits à de véritables compagnons de notre style de vie et de nos routines quotidiennes.

Selon une enquête récente sur la raison de l’achat d’appareils électroménagers en 2022, plus de 60 % des répondants de la génération Y et de la génération Z ont indiqué que leur dernier achat d’un gros appareil électroménager était motivé par des besoins autres que le simple remplacement d’un produit cassé. Ce chiffre a augmenté de 10 % au cours des trois dernières années seulement, ce qui indique que les appareils électroménagers doivent aller au-delà de la simple fonctionnalité et doivent offrir une valeur réelle et pratique basée sur les propres besoins et expériences des consommateurs lors de l’utilisation du produit. Et donc, nous élargissons maintenant l’offre Bespoke pour inviter plus de consommateurs à faire partie de l’expérience Bespoke Home.

Avec l’introduction du concept Bespoke en 2019, l’activité Digital Appliances de Samsung a inauguré une toute nouvelle ère d’appareils électroménagers personnalisés qui vont au-delà des paradigmes conventionnels qui prévalaient auparavant dans l’industrie. Au lieu de se concentrer uniquement sur la technologie et la fonctionnalité, la philosophie Bespoke intègre également les différents besoins, goûts et modes de vie des clients dans le produit. — poussant l’industrie à évoluer au niveau supérieur. Suite aux réponses positives que nous avons reçues après l’événement inaugural Bespoke Home de l’année dernière, cette année, nous allons continuer à développer notre héritage en matière de design et apporter encore plus de valeur aux consommateurs grâce à nos produits électroménagers.

Derrière la vision de la maison sur mesure 2022

Lors de Bespoke Home 2021, nous avons dévoilé une vision et une gamme sur mesure qui permettent aux utilisateurs de profiter de l’expérience de la maison sur mesure dans toute leur maison. Depuis lors, les appareils sur mesure sont devenus disponibles sur 50 marchés à travers le monde et ont reçu de nombreux prix de design décernés par CES Innovation, iF Design et IDEA 2021. Près de 2 millions de réfrigérateurs sur mesure ont été vendus dans le monde depuis leur lancement, tandis que deux réfrigérateurs Samsung sur trois vendu en Corée était un modèle Bespoke.

Les développements en 2021 ont conduit à l’évolution de notre vision de la maison sur mesure pour 2022, qui peut être résumée en trois éléments clés : l’expansion de l’espace, l’expansion de l’expérience et l’expansion du temps. Ces trois idées transformatrices sont au cœur de l’expérience 2022 Bespoke Home, qui est conçue pour vous aider à profiter de votre vie à la maison d’une manière qui va au-delà des expériences d’appareils électroménagers conventionnels.

Créer Des espaces personnalisés grâce à une gamme diversifiée

La philosophie de conception sur mesure donne la priorité à aider les utilisateurs à créer des maisons personnalisées qui reflètent vraiment leurs goûts et leur esthétique, dans le but de fournir des expériences de vie à la maison évoluées.

Au fur et à mesure que nous élargissons les possibilités de ces expériences, notre vision d’expansion de l’espace verra les appareils sur mesure devenir disponibles dans plus de 20 catégories de produits dans toute la maison. L’objectif est de fournir des solutions domestiques plus flexibles et pratiques qui peuvent répondre aux besoins changeants de nos utilisateurs partout dans la maison.

En plus d’offrir aux utilisateurs de tout nouveaux produits et des fonctions améliorées, la gamme Bespoke Home 2022 offre également une vaste gamme d’options de couleurs et de conception, afin que les utilisateurs puissent avoir de nouvelles et différentes façons d’exprimer leurs goûts en évolution, ainsi que plus d’options pour décoration d’intérieur.

De plus, nous introduisons un nouveau niveau d’appareils de cuisine dans la famille Bespoke, la gamme Infinite, pour des expériences d’appareils haut de gamme qui offrent une valeur intemporelle et peuvent correspondre à la façon dont vous travaillez personnellement dans votre cuisine.

La connectivité au cœur de chaque innovation

Le type d’expériences que les consommateurs attendent de leurs appareils électroménagers a changé au fil du temps. Le deuxième aspect de notre vision Bespoke Home 2022, l’expansion de l’expérience, fait référence non seulement à l’expansion des capacités des produits Bespoke 2022, mais également au type d’expériences domestiques pratiques, intelligentes et connectées dont les utilisateurs peuvent profiter grâce à l’introduction de Vie à la maison SmartThings.

SmartThings Home Life offre un contrôle centralisé des appareils sur mesure grâce à six services SmartThings essentiels à la gestion quotidienne de la maison : cuisine, énergie, entretien des vêtements, soins des animaux domestiques, soins de l’air et soins à domicile. Les consommateurs peuvent utiliser le service en fonction de leurs points de passion et de leurs intérêts sur leurs différents appareils Samsung, y compris les smartphones, les tablettes et les réfrigérateurs Family Hub.

SmartThings Home Life a été conçu pour maximiser la synergie entre les appareils lors des tâches quotidiennes, et la date de lancement de ce service intégré devrait être dévoilée lors de l’événement Bespoke Home 2022.

En fin de compte, chez Samsung, nous espérons permettre aux utilisateurs du monde entier de se concentrer moins sur les tâches ménagères quotidiennes et davantage sur la vie de chaque instant plus pleinement.

Expériences de produits durables et activités éco-conscientes

Enfin, l’expansion du temps fait partie de notre vision relative à la «durabilité au quotidien» que Samsung a présentée au CES 2022. Nous nous efforçons de placer la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons et d’intégrer la durabilité et l’innovation éco-responsable dans chaque aspect du cycle de vie du produit — de la production et de la livraison à l’utilisation et à l’élimination du produit — afin que nos consommateurs puissent vivre une vie quotidienne plus durable grâce à leurs expériences avec des produits sur mesure.

Les innovations au stade du développement des produits nous aident à réduire les déchets et à atteindre une augmentation continue de nos taux de recyclage des déchets. La réduction des manuels papier et l’utilisation d’éco-emballages lors de la phase de livraison permettent aux utilisateurs de réutiliser leurs matériaux d’emballage recyclés. Dans la phase d’utilisation du produit, nos technologies d’économie d’énergie telles que le Digital Inverter Compressor pour les réfrigérateurs et la technologie EcoBubble pour les machines à laver réduisent la consommation d’énergie de 67%1 et 53%2 respectivement. Notre service étendu SmartThings Energy aide également les utilisateurs à profiter d’une utilisation plus respectueuse de l’environnement.

De plus, nous sommes ravis d’annoncer que nous offrons des garanties prolongées sur les principaux marchés3 pour certains composants de base de l’appliance. Nous comprenons que plus un produit dure longtemps, moins il a besoin d’être remplacé, nous prévoyons donc de continuer à développer des appareils aussi esthétiques que fiables et durables afin de faire de la durabilité un élément clé de l’expérience quotidienne de l’utilisateur sur mesure. . Au-delà de 2022, Samsung continuera de déployer des efforts pour atteindre sa vision et ses objectifs en matière de développement durable.

Chez Samsung, nous considérons que les appareils électroménagers ne sont pas seulement des éléments vitaux de nos maisons, mais aussi de notre vie quotidienne et de nos routines. En tant que marque leader mondiale d’appareils électroménagers, Samsung continuera à développer ses produits, services et innovations pour offrir aux utilisateurs des conceptions et des fonctionnalités personnalisables, une expansion des possibilités dans la vie des utilisateurs et, surtout, des expériences de produits durables du début à la fin.

Avec la gamme qui sera présentée à Bespoke Home 2022, nous franchissons une nouvelle étape vers la réalisation de notre vision durable d’une maison connectée sur mesure qui répond au style de vie, aux besoins et aux objectifs de chaque utilisateur.

Nous sommes impatients de voir comment vous pouvez élargir les possibilités de votre vie à la maison avec Bespoke Home cette année.

1 La con la capacité nette en litres (basée sur l’étiquette énergétique de l’UE) est SL39SP3 / XEU vendue en 2000 et RB37R5 ** R ** en 2020.

2 La consommation d’énergie électrique du lave-linge Samsung (type tambour) a été réduite d’environ 53 % de l’année 2011 (appliquée par la réglementation énergétique récemment révisée en Europe) à l’année 2020. Les modèles comparés pour calculer la consommation d’énergie électrique (sur la base de l’EEI du rapport énergétique de l’UE) sont WF0704L7W vendus en 2011 et WW12R640U0M en 2020.

3 La garantie des composants est disponible jusqu’à 20 ans pour les lave-linge et les réfrigérateurs dans la région de l’UE. Les produits de lave-linge vendus aux États-Unis sont éligibles à une garantie de 20 ans sur les composants.