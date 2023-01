[Editorial] Préparez-vous pour le meilleur de Samsung Galaxy, conçu pour aujourd’hui et demain – Samsung Global Newsroom

Chaque année, la technologie mobile devient de plus en plus au cœur de notre vie quotidienne et l’épicentre de l’innovation.

Avec ces appareils essentiels, nous créons et consommons du contenu qui nous connecte, nous inspire et nous divertit. On reste plongé dans l’univers d’un jeu épique, même en déplacement. Nous respectons les collègues et respectons les délais lorsque nous sommes loin de nos bureaux. Et nous gérons chaque partie de notre vie dans un seul endroit pratique — des habitudes de santé et de bien-être aux rendez-vous, aux achats, aux voyages et plus encore.

Nos journées tournent autour de ces expériences, de sorte que les gens veulent des appareils sur lesquels ils peuvent compter, provenant de marques en qui ils peuvent avoir confiance. Dans le même temps, des défis mondiaux comme la crise climatique nous obligent à repenser notre façon de vivre. Nous avons la responsabilité d’aider à créer un monde meilleur maintenant tout en travaillant vers un avenir plus équitable et durable. Nous croyons que la technologie mobile peut être le catalyseur pour enrichir la vie des gens et contribuer à créer l’avenir que nous envisageons. Et c’est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons chez Samsung Electronics.

Établir de nouvelles normes de performance

Il n’y a pas de meilleur exemple de Samsung qui réalise cette vision que la série Galaxy S. Cette année, la série Galaxy S a étendu notre héritage d’innovation en doublant nos fondamentaux.

C’est pourquoi notre système d’appareil photo de qualité professionnelle devient plus intelligent, offrant les meilleures photos et vidéos sous toutes les conditions d’éclairage parmi nos smartphones Galaxy. Outre l’optimisation matérielle et logicielle, notre nouveau chipset, né de la philosophie de partenariat ouvert de Samsung, permet les performances Galaxy les plus rapides et les plus puissantes. La connectivité de notre écosystème devient également plus facile et plus transparente que jamais.

Au sommet de la série Galaxy S se trouve notre Galaxy S Ultra. C’est le produit auquel vous pouvez faire confiance pour vous offrir le meilleur des meilleurs avec des performances et une qualité redéfinies.

Nous avons entièrement fusionné les expériences Galaxy Note les plus appréciées dans Ultra, en créant un smartphone doté de la puissance, des performances et des capacités créatives de deux innovations Galaxy de pointe en une.

Le Galaxy S Ultra est vraiment devenu le summum de l’innovation de Samsung Mobile, une marque qui se démarque de tout le reste, et bientôt nous vous montrerons ce que l’Ultra peut faire dans encore plus de catégories d’appareils.

L’innovation qui dure

La performance n’est pas seulement une question de puissance. C’est aussi une innovation qui dure avec moins d’impact sur l’environnement.

Nous nous engageons à lutter contre le changement climatique et nous sommes guidés par notre nouvelle stratégie environnementale qui s’efforce de rendre la technologie dont nous dépendons plus durable. C’est pourquoi nous considérons chaque phase du cycle de vie du produit avec la durabilité comme priorité.

Cela signifie construire des appareils qui durent plus longtemps avec une durabilité et une fiabilité accrues. Cela signifie incorporer plus de matériaux recyclés dans plus de composants. Cela signifie collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées pour rapprocher les gens et apporter des changements positifs pour les gens et la planète tout en établissant de nouvelles références pour notre industrie.

Expérience premium sans compromis

Le 1er février à Unpacked, nous montrerons comment l’innovation et la durabilité s’associent pour offrir l’expérience premium ultime.

À une époque où les enjeux sont plus importants que jamais, nous avons relevé la barre en repoussant les limites de l’expérience mobile — offrant nos expériences mobiles les plus puissantes que vous continuerez à aimer pendant des années.

J’ai hâte de partager la suite avec vous.