EDITORIAL : Plans météo chauds nécessaires

Bien que l’été 2022 n’ait pas été défini par le dôme de chaleur et les températures extrêmes d’il y a un an, les températures élevées ont encore une fois été un problème important dans certaines parties de la province.

Au cours de la vague de chaleur de juillet, 16 personnes sont décédées à cause du temps chaud de la fin du mois et du début du mois d’août.

Les températures dans certaines parties de l’intérieur de la Colombie-Britannique ont atteint 40 °C.

De plus, les équipes d’urgence ont répondu à 210 appels de patients liés à la chaleur à la fin juillet et au début août.

Ces chiffres devraient montrer les dangers qui peuvent résulter d’un épisode de chaleur accablante.

Les statistiques de l’événement de temps chaud le plus récent sont moins graves que les chiffres enregistrés lors de l’événement du dôme de chaleur fin juin et début juillet 2021. Au cours de cet événement, 619 personnes sont décédées des suites des températures record et les ambulanciers ont répondu à 824 appels liés à la chaleur.

Pourtant, les 16 décès et 210 appels de patients résultant de l’épisode de chaleur de cette année sont significatifs.

Alors que certaines communautés de l’intérieur sud de la Colombie-Britannique sont connues pour leurs températures estivales chaudes, la chaleur de cet été et de l’été dernier a été inhabituelle.

De plus, certains des décès liés à la chaleur sont survenus dans les régions de santé côtière et insulaire de Vancouver, où les températures sont normalement modérées.

Avant 2021, la province n’enquêtait pas sur les décès causés par la chaleur. Cependant, les anomalies liées aux conditions météorologiques semblent se produire plus fréquemment que par le passé. Le suivi des décès liés à la chaleur et des appels médicaux est logique.

En raison du dôme de chaleur l’an dernier, certaines collectivités de la Colombie-Britannique ont élaboré des plans pour faire face aux futurs épisodes de chaleur extrême, en installant des stations d’eau et en désignant des installations à utiliser comme centres de refroidissement par temps chaud.

La collecte de données sur les épisodes de temps chaud peut aider les collectivités à planifier des urgences météorologiques extrêmes, réduisant ainsi le bilan des épisodes de temps chaud à l’avenir.

