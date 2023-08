ÉDITORIAL : Planification nécessaire à mesure que les sécheresses deviennent plus fréquentes

Alors que l’été se poursuit, le temps chaud et sec fait des ravages dans la province.

À l’heure actuelle, les conditions de sécheresse sont perceptibles et les deux tiers de la province se situent aux niveaux de sécheresse 4 et 5.

Ce sont les plus graves des six catégories de la province qui vont du niveau de sécheresse 0, où les conditions sont moyennes ou plus humides que la normale, au niveau de sécheresse 5, où les conditions sont exceptionnellement sèches et les impacts négatifs sur les valeurs socio-économiques ou écosystémiques sont presque certains.

Certaines communautés ont renforcé leurs restrictions d’utilisation de l’eau pour faire face à la sécheresse et pour conserver les ressources en eau. Dans d’autres communautés, le personnel municipal surveille les niveaux de leurs réservoirs pour déterminer s’ils devront mettre en place des restrictions d’arrosage.

Alors que la sécheresse se poursuit, des restrictions accrues pourraient avoir un effet dévastateur sur l’agriculture, la qualité de l’eau, l’approvisionnement en eau et l’environnement.

Bien que les conditions de sécheresse de cette année soient sévères, elles ne sont pas sans précédent. La Colombie-Britannique a connu d’autres années sèches, avec de graves sécheresses enregistrées en 1929, 1931 et 1955.

Cependant, cette année est la quatrième année au cours des 20 dernières années à connaître des conditions de sécheresse importantes. Les autres années sèches récentes ont été 2003, 2009 et 2015.

Lorsque les conditions sèches deviennent fréquentes, il est important d’agir et d’élaborer des plans d’intervention.

Ce printemps, la province a publié son plan d’intervention en cas de sécheresse et de pénurie d’eau en Colombie-Britannique. Ce document de 54 pages examine les indicateurs de sécheresse ainsi que les plans d’intervention provinciaux et régionaux. De telles stratégies sont nécessaires cette année et le seront probablement dans les années à venir.

Les conditions de sécheresse se produisent plus fréquemment que par le passé et, par conséquent, la planification est plus importante que jamais.

