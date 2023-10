Éditorial : Los Angeles devrait se soucier du sel dans l’eau du robinet de la Nouvelle-Orléans

Les habitants de Los Angeles feraient bien de garder un œil sur la Nouvelle-Orléans, où eau salée du golfe du Mexique remonte le fleuve Mississippi et menace l’approvisionnement en eau potable. Les autorités suivent les mouvements quotidiens du coin salin, qui devait atteindre certaines vannes de prise d’eau de la ville d’ici Thanksgiving. Des prévisions plus récentes laissent espérer que la plupart des captages échapperont à la contamination par l’eau salée.

Cet été, le centre des États-Unis a connu une chaleur record et des précipitations inférieures à la moyenne, faisant chuter le Mississippi, habituellement puissant, à niveaux extrêmement bas pour la deuxième année consécutive. Le débit considérablement réduit vers le golfe n’a actuellement pas le volume nécessaire pour repousser l’eau lourde et chargée de sel du golfe, qui se faufile en amont le long du fond de la rivière.

À première vue, il peut sembler peu de similitudes entre la région semi-aride de Los Angeles, avec sa moyenne d’un peu moins de 15 pouces de précipitations par an, et la Nouvelle-Orléans détrempée, avec ses 62 pouces annuels et son emplacement sur l’un des plus grands cours d’eau du monde.

Mais en réalité, les deux villes ont des défis en commun car elles tirent toutes deux leur eau des deltas, des interfaces entre l’eau douce des rivières et les baies salées. Parties de Le delta de Californieà l’est de la baie de San Francisco, ressemblent tellement au Mississippi qu’ils ont été utilisés dans des films comme « Les Aventures de Huckleberry Finn. » Le célèbre Reine Delta Le bateau à vapeur qui sillonne aujourd’hui le Mississippi a été construit à Stockton pour transporter des passagers et des marchandises en Californie.

L’eau du delta à destination de Los Angeles est aspirée par des pompes géantes dans l’aqueduc de Californie pour se diriger vers le sud. Lorsque la sécheresse ou les détournements agricoles diminuent le débit dans le delta depuis la rivière Sacramento au nord ou la rivière San Joaquin au sud, l’eau saumâtre de la baie peut remonter le delta vers les pompes.

L’avantage de la Californie est que les pompes peuvent simplement être éteintes, de sorte que l’eau de la baie n’arrive jamais aux robinets de Los Angeles, comme l’eau du golfe pourrait contaminer l’approvisionnement de la Nouvelle-Orléans en quelques semaines. Cependant, lorsque les pompes sont arrêtées, le sud de la Californie ne reçoit aucune eau du delta.

Une solution proposée est un contournement – ​​un tunnel géant qui amènerait l’eau pure de la rivière Sacramento directement à l’aqueduc sans la faire passer par le delta.

Mais si une partie de la rivière traverse le tunnel, il y aura encore moins d’eau douce dans le delta pour repousser l’eau de la baie. Tout comme l’eau salée du golfe du Mexique menace actuellement le sud de la Louisiane, l’intrusion de la saumure de la baie de San Francisco pourrait détruire les réserves d’eau souterraine et rendre les villes du centre de l’État, y compris Stockton, invivables.

Un slogan courant dans l’agro-industrie californienne et parmi les politiciens qui le soutiennent est que l’eau qui coule à travers le delta et qui pourrait être siphonnée pour les cultures est plutôt « »emporté par la mer.» Le terme évoque le gaspillage ultime – comme si de l’eau bonne et utile était plutôt jetée dans les toilettes afin de protéger l’éperlan du delta ou le saumon quinnat en migration.

Au contraire, des rivières saines maintiennent la mer à sa place. Diminuez le débit et l’eau salée contamine l’approvisionnement en eau potable et l’ensemble du système naturel qui soutient les populations humaines, et pas seulement la faune. L’eau des rivières qui coule en aval pendant que les fermes s’assèchent et que les pelouses brunissent n’est pas un gaspillage. La Nouvelle-Orléans serait heureuse d’avoir plus d’eau à « évacuer » en aval dès maintenant. Cela garderait l’eau du golfe dans le golfe.

Les responsables de l’eau en Californie ont publié ces dernières semaines des propositions de mise à jour d’un plan visant à maintenir le delta dans un contexte de conditions climatiques imprévisibles et d’élévation du niveau de la mer. Entre-temps, le contournement delta (les responsables de l’État préfèrent l’appeler un « moyen de transport ») est au milieu d’un examen environnemental complexe. La bataille entre des intérêts concurrents est souvent présentée comme celle du Nord contre le Sud, ou entre les fermes et la pêche.

Les Californiens ne doivent pas oublier qu’il s’agit aussi d’une question de rivières et de mer. Toute eau d’état projet ou politique digne de ce nom doit permettre à suffisamment d’eau fluviale de circuler à travers l’État pour garantir que l’océan reste à sa place et que Los Angeles – et Stockton, et tout autre endroit entre les deux – ne soient jamais confrontés au problème auquel est actuellement confrontée la Nouvelle-Orléans.