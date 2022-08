[Editorial] L’innovation, la connectivité et la collaboration ouvrent la voie à une meilleure compréhension de vous-même avec Samsung Wellness

La semaine prochaine, Samsung partagera sa dernière gamme de produits innovants conçus pour améliorer la vie quotidienne des utilisateurs, y compris des mises à jour qui renforcent les routines de fitness et de bien-être. Avant le dévoilement, nous aimerions prendre le temps de refléter notre philosophie, nos réalisations et les progrès que nous avons réalisés à l’approche de la dernière étape de notre parcours vers la santé.

Le monde est entré dans une nouvelle ère de bien-être, voyant un désir croissant d’une compréhension plus nuancée de la santé globale. Dans le passé, la santé était un concept simple avec une définition unique. Aujourd’hui, tout le monde définit la santé et le bien-être par ce qu’ils signifient pour eux. Pour répondre aux objectifs de santé de chacun, Samsung s’engage à faire en sorte que chacun ait accès aux ressources dont il a besoin, afin qu’il puisse travailler vers la meilleure version de lui-même.

À cette fin, nous nous concentrons sur l’établissement de nouvelles normes pour les expériences de santé grâce à notre série Galaxy Watch et à l’ensemble de notre portefeuille de produits plus large. Nous avons établi trois piliers clés pour aider les gens à atteindre leurs propres objectifs : l’innovation des capteurs, le bien-être connecté et la collaboration avec l’industrie.

Capteurs avancés pour plus de sens Connaissances

Pour créer des habitudes plus saines et atteindre des objectifs, il est important que nous nous connaissions mieux. Pour nos utilisateurs, ce voyage commence avec le capteur bioactif révolutionnaire de Samsung. Le capteur BioActive fournit des données de santé précises et complètes et fournit des informations exploitables et des conseils que les utilisateurs peuvent exploiter au cours de leur parcours de santé et de bien-être.

Introduit pour la première fois avec la Galaxy Watch4, le capteur BioActive utilise une seule puce unique qui combine trois puissants capteurs de santé – fréquence cardiaque optique (PPG), signal cardiaque électrique (ECG) et analyse d’impédance bioélectrique (BIA) – en une seule unité compacte. Son design épuré améliore les performances et s’adapte confortablement pour une précision accrue et une utilisation 24h/24 et 7j/7. Cela aide les utilisateurs à approfondir leur compréhension, encourage l’action et renforce les bonnes habitudes pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Notre capteur fournit des informations sur tous les aspects de la santé, mais nous aimerions souligner deux domaines clés : le sommeil et la composition corporelle. Le sommeil est souvent une réflexion après coup lors de l’établissement d’une routine de bien-être solide, mais il est essentiel pour la santé holistique. Chez Samsung, nous sommes déterminés à aider notre communauté à mieux dormir. Nous avons introduit divers outils de suivi de la qualité du sommeil et lancé un programme de coaching du sommeil sur mesure, tous destinés à aider les utilisateurs à passer une nuit de sommeil plus reposante.

En ce qui concerne la forme physique, en particulier, les objectifs de chacun sont différents. C’est pourquoi BioActive Sensor mesure également la composition corporelle, ce qui approfondit les connaissances des utilisateurs sur leur santé physique, bien au-delà de la simple perte de poids. Le capteur envoie des microcourants pour mesurer le poids maintenu, le muscle squelettique gagné, la graisse corporelle perdue et les niveaux d’eau corporelle, par rapport aux objectifs fixés, aidant les utilisateurs à atteindre les objectifs et à garder une trace de ce qui compte pour eux.

À travers ces avancées, nous restons intensément attachés à la collecte sécurisée et privée de données pour donner à nos utilisateurs la tranquillité d’esprit pendant leurs parcours de bien-être. Toutes les données de santé sont cryptées et sécurisées sur l’appareil lui-même et protégées par Knox, garantissant que les informations des utilisateurs restent isolées des sources non autorisées.

Un bien-être qui couvre tous les appareils

Nous fournissons également des outils qui permettent aux consommateurs de suivre leur santé et leur bien-être en général, qu’ils soient à la maison, au gymnase ou sur la route. L’application Samsung Health, avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, est au centre de l’expérience de santé de Samsung sur une vaste gamme d’appareils, des montres intelligentes aux smartphones en passant par les tablettes et même les téléviseurs. L’application – un centre de santé holistique qui consolide les capacités de surveillance de la condition physique, du bien-être et de la santé – enregistre et compile toutes sortes de données de santé et d’informations sur les activités, les présente de manière intuitive et donne des conseils sur la façon d’exploiter ces données pour maximiser les résultats. Les informations collectées sont complètes, faciles à comprendre et encouragent une action positive.

Plus d’appareils connectés signifient une expérience utilisateur plus transparente et améliorée. Lorsque vous suivez des programmes d’entraînement ou de méditation guidés sur des téléviseurs intelligents Samsung ou des Galaxy Tabs à la maison, par exemple, votre nombre de calories et votre fréquence cardiaque sont suivis sur votre Galaxy Watch, mais affichés sur un écran plus grand pour un accès plus facile. Votre Galaxy Watch reconnaît également lorsque vous vous endormez et atténue automatiquement les lumières et éteint les climatiseurs en réponse.

Une collaboration ouverte signifie de meilleures expériences de santé

Pour offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible, nous nous associons à d’autres leaders de la technologie et du bien-être. Nous avons construit une base solide avec notre technologie et nous accueillons favorablement la collaboration sur notre écosystème ouvert, qui sert souvent d’incubateur pour de nouvelles applications, services et fonctionnalités passionnants. En collaboration avec Google, nous avons co-développé Wear OS et Health Connect afin que davantage d’utilisateurs puissent rejoindre la plateforme unifiée et profiter de nouveaux services et solutions pour répondre aux besoins de chacun.

Samsung travaille en étroite collaboration avec des experts tiers, des centres de recherche et des universités pour faire progresser les capacités de suivi et d’analyse portables, notamment la National Sleep Foundation pour le sommeil, le laboratoire du sommeil de l’Université de Californie à San Diego et l’Université de Californie, le laboratoire de recherche sur l’hypoxie de San Francisco pour la recherche sur le sommeil et l’oxygène sanguin et la Louisiana State University, le Pennington Biomedical Research Center et le University of Hawaii Cancer Center for BIA research, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous nous engageons également à rechercher de nouvelles façons d’utiliser nos solutions de santé dans le domaine médical. Au cours des prochains mois, nous nous concentrerons sur le développement de plus d’outils et de ressources qui soutiendront la communauté médicale et donneront à nos utilisateurs une vue plus globale de leurs dossiers de santé.

L’avenir prometteur de la santé et du bien-être

Au cours des dernières années, de nombreuses personnes à travers le monde ont adopté de nouvelles habitudes et de nouveaux intérêts. Pour beaucoup, il s’agit notamment d’une plus grande prise de conscience de la santé physique, mentale et du sommeil. Pour répondre à cette demande, Samsung est ravi de continuer à élargir sa gamme de montres Galaxy afin de mieux répondre aux nombreux besoins uniques de nos utilisateurs, en particulier ceux qui ont une passion pour le plein air.

Notre travail, cependant, ne s’arrête pas là. Nous innovons et investissons constamment dans la recherche et le développement et explorons de nouvelles façons de travailler avec nos partenaires de confiance. Grâce à une collaboration ouverte et à une innovation ciblée, nous veillerons à ce que nos utilisateurs soient équipés de technologies de pointe qui leur permettent de mieux comprendre leur propre esprit et leur corps pour une expérience de santé et de bien-être véritablement intégrée et holistique.

Nous avons hâte que vous voyiez la suite. Assurez-vous de vous connecter à Galaxy Unpacked le 10 août à 9h00 HE sur Samsung.com.