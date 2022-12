ÉDITORIAL : Les vacances n’ont pas besoin d’être parfaites

Il y a beaucoup d’animation pendant la période des fêtes.

Pour beaucoup, cette saison, et en particulier la fête du 25 décembre, est la plus grande fête de l’année. C’est un moment où la famille et les amis apprécient un repas, des cadeaux, de la musique, des décorations et plus encore.

Mais la saison et les vacances s’accompagnent d’attentes élevées. Après tout, c’est censé être la période la plus merveilleuse de l’année.

Les images de la saison peuvent mettre beaucoup de pression et de stress sur ceux qui organisent les fêtes.

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, 52 % des Canadiens déclarent ressentir de l’anxiété, de la dépression et de l’isolement à cette période de l’année. Cela représente une augmentation par rapport à environ le quart des Canadiens qui se sentent stressés la plupart des jours, et pas seulement pendant la période des fêtes.

Il est difficile, voire impossible, de créer l’atmosphère de vacances idéale.

Pour certains, les finances sont tendues, surtout cette année, car l’inflation affecte les budgets des ménages.

D’autres peuvent être aux prises avec des tensions familiales persistantes qui peuvent affecter le ton des rassemblements de vacances. Une séparation récente, un divorce ou la perte d’un être cher peut également avoir un effet sur l’humeur pendant la période des fêtes.

Même si aucun de ces éléments n’est présent, rien ne garantit que la journée sera sans faute.

Mais la saison des fêtes ne doit pas nécessairement consister à créer un moment parfait. L’ambiance à cette période de l’année devrait être jubilatoire, pas agitée et écrasante.

Cela implique de se fixer des objectifs réalistes, de prendre du temps pour se reposer et se détendre, de mettre de côté les différences, de participer à des activités agréables et de tendre la main aux amis et aux membres de la famille pour obtenir du soutien.

La saison des fêtes peut être une merveilleuse période de l’année, même si elle n’est pas parfaite.

– Presse noire

