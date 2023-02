EDITORIAL : Les risques d’avalanche peuvent avoir des conséquences mortelles

Les avalanches peuvent être mortelles, mais cette année, le nombre de décès et de blessures graves liés aux avalanches en Colombie-Britannique a été stupéfiant.

Des décès dus à des avalanches ont été enregistrés près de Nelson, Valemount et Revelstoke cette année, et un incident récent près de Cherryville a entraîné l’hospitalisation d’une personne.

Ces incidents ne doivent pas être considérés comme des statistiques, mais comme des tragédies individuelles. Chacun de ceux qui sont morts dans une avalanche sont des personnes qui ont laissé derrière eux famille et amis.

Les récits des catastrophes d’avalanches de cette année devraient mettre en évidence les risques de dangers d’avalanche. La saison des avalanches en Colombie-Britannique commence généralement en novembre et se poursuit jusqu’en mai.

Les mois les plus chargés sont de décembre à mars. Il est possible qu’il y ait des incidents plus graves avant la fin de la saison.

Alors que les avalanches peuvent être un danger en hiver, le risque d’avalanches dans l’intérieur de la Colombie-Britannique cette année est à son plus haut niveau en plus d’une décennie.

Les conditions ont été décrites comme imprévisibles.

L’accumulation de neige de cette année a été comparée à celle de 2003, l’une des pires années jamais enregistrées en termes de décès par avalanche. Cette année-là, des avalanches ont coûté la vie à 29 personnes au Canada, la plupart en Colombie-Britannique.

Ce fut une année dévastatrice, et personne ne veut la voir se répéter.

C’est pourquoi Avalanche Canada et le gouvernement provincial ont émis des avertissements, exhortant les gens à rester à l’écart des pentes raides et à vérifier les conditions avant de partir. Il est important de tenir compte de ces avertissements.

Nous sommes en pleine saison des avalanches.

Des précautions extrêmes sont nécessaires.

– Presse noire

