Éditorial : Les dernières désignations technologiques sont les bienvenues mais aucune garantie de financement

Nous avons été ravis d’apprendre cette semaine que le Département américain du Commerce a désigné l’Indiana comme un pôle de biotechnologie, même s’il est vrai que nous sommes déçus que cette décision fasse essentiellement de l’Indiana une sorte de finaliste pour un financement fédéral.

Au total, le ministère du Commerce a nommé 31 pôles fédéraux à travers le pays représentant différents types de technologies. Cette désignation permet à chacun d’entre eux de concourir pour obtenir jusqu’à 70 millions de dollars de financement fédéral pour mettre en œuvre ses programmes.

Mais les responsables fédéraux ont déclaré que seuls cinq à dix de ces 31 « désignés par des pôles technologiques » recevront en réalité des subventions allant de 40 à 70 millions de dollars. Les gagnants devraient être annoncés d’ici la fin de l’année.

La candidature gagnante de l’Indiana a été soumise par Heartland BioWorks, un consortium d’entités Hoosier qui comprend des collèges et des universités, des groupes industriels et certains des plus grands employeurs de l’État. Et le centre de fabrication de produits biologiques se trouvera dans le centre de l’Indiana.

Bien entendu, nous espérons que le consortium de l’Indiana obtiendra la totalité des 70 millions de dollars destinés à la recherche et aux travaux en biotechnologie. Mais si cela ne se produit pas – et plus de pôles désignés seront refusés qu’ils n’obtiendront de financements – nous aimerions voir les gouvernements des États et locaux, les universités, l’industrie privée et bien d’autres encore s’appuyer sur la désignation et financer les projets qui propulsent la vie de l’Indiana. l’industrie des sciences encore plus loin.

Cette désignation est déjà le résultat du leadership de l’Indiana dans le secteur des sciences de la vie. L’État est le leader national en matière d’exportations pharmaceutiques et possède la deuxième plus forte concentration d’emplois dans les sciences de la vie aux États-Unis. C’est le seul État du pays à fabriquer les trois vaccins contre le COVID-19.

Nous sommes optimistes que ces faits – et d’autres – mèneront à un financement fédéral.

La Maison Blanche a déclaré que les pôles – créés par une loi fédérale co-écrite par le sénateur de l’Indiana Todd Young – sont conçus pour aider les communautés à travers le pays à devenir des centres d’innovation. Ils visent à garantir que les États-Unis soient compétitifs à l’échelle mondiale dans des domaines essentiels à la sécurité nationale.

Melina Kennedy, PDG de Central Indiana Corporate Partnership, a déclaré à John Russell d’IBJ que la désignation de ce centre montre que l’État est un acteur clé dans la fabrication de biotechnologies et de sciences de la vie.

« L’Indiana, au cœur du pays, est vraiment un endroit sur lequel le pays tout entier peut s’appuyer non seulement pour découvrir, mais aussi pour réaliser des progrès en médecine et en biotechnologie qui peuvent être bénéfiques pour l’ensemble du pays », a-t-elle déclaré.

Au total, l’État a obtenu trois désignations de pôle technologique depuis l’adoption de la loi CHIPS l’année dernière.

Une coalition comprenant l’Indiana, l’Illinois et le Michigan était l’une des sept coalitions sélectionnées par l’administration Biden pour un financement d’un milliard de dollars en faveur de la Midwest Alliance for Clean Hydrogen, qui comprend plus de 70 organisations publiques et privées du Midwest.

Le mois dernier, l’Indiana était l’un des huit États sélectionnés par le Département américain de la Défense pour créer un centre axé sur le soutien à la production nationale de microélectronique, de fabrication de semi-conducteurs et d’autres technologies de pointe.

Les annonces sont encourageantes. Nous aimerions voir l’Indiana continuer à jouer un rôle crucial dans les domaines et les industries qui sont essentiels à la vitalité du pays, et les pôles constituent d’excellentes prochaines étapes.

Envoyez vos commentaires à [email protected].