[Editorial] Le voyage vers la prochaine génération d’innovations pliables commence aujourd’hui – Samsung Global Newsroom

Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable du marketing chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics explique comment Unpacked de cette année adopte la prochaine normalité et ouvre l’expérience Galaxy à tout le monde, en ligne et hors ligne.

Depuis plus d’une décennie, les événements Samsung Galaxy Unpacked ont été le point culminant de l’innovation, de l’ingénierie et de la célébration – rassemblant la communauté Galaxy du monde entier pour dévoiler les dernières innovations Samsung Galaxy.

Depuis sa création en 2009, Unpacked a été plus qu’un simple lancement de nouveau produit. C’est un événement qui unit les fans de Samsung et reconnaît le travail acharné de milliers d’employés consacré à chaque nouveau produit. Les fans de Samsung se sont connectés aux événements Unpacked pour découvrir la prochaine génération d’innovations Galaxy qui constituent le véritable esprit de Samsung et font avancer l’industrie mobile.

Alors que le monde s’ouvre à de nouvelles expériences, nous réimaginons Unpacked à travers l’objectif de notre philosophie d’ouverture Galaxy pour correspondre à la créativité de nos nouveaux pliables inégalés. Notre ambition n’est pas seulement d’innover dans les nouvelles technologies mais aussi d’innover dans notre approche marketing. Pour ce faire, nous veillerons à ce que l’expérience Galaxy soit ouverte à tous.

J’ai hâte de voir comment la communauté Galaxy répond aux nouveaux lancements pliables. Rendez-vous le 10 août !

Une plus grande expérience galactique

En prévision de la prochaine expérience Unpacked, nous lançons le plus grand que campagne aujourd’hui qui taquine un monde rendu plus grand qu’avant avec le lancement imminent des nouveaux appareils pliables. Le symbole universel supérieur à (>) représente la façon dont le facteur de forme unique de nos pliables ne change pas seulement de forme, il change la façon dont nous interagissons avec nos appareils.

Défiant encore une fois les attentes de ce que les smartphones sont capables de faire, Samsung propose de nouvelles façons de travailler, de jouer et de capturer la vie à travers cette nouvelle série.

Apporter le meilleur de l’hybride

La stratégie de cette année embrasse une nouvelle ère d’Unpacked. Il prend le meilleur des événements en ligne et hors ligne et les rend encore meilleurs.

Présentation de nouveaux espaces événementiels immersifs et expérientiels qui permettront aux consommateurs du monde entier de découvrir et d’explorer nos produits dans un cadre amusant, créatif, engageant et immersif.

L’expérience envahira des espaces au cœur de Piccadilly Circus à Londres et du Meatpacking District à New York, deux quartiers qui correspondent à l’énergie et à l’excitation des annonces à venir de Samsung. Ces événements réuniront les fans de Galaxy, les journalistes, les partenaires et les employés de Samsung du monde entier et leur permettront d’explorer les derniers produits et innovations Samsung comme jamais auparavant.

Le meilleur est à venir”



En clin d’œil au coloris de notre produit emblématique Bora Purple, embrassant la diversité et l’optimisme, nous peignons la ville en violet. Samsung et BTS s’associeront pour une première transatlantique incontournable de la vidéo pliable “Yet to Come” le 10 août.

La version complète de la vidéo sera présentée en première à 16 h HAE dans plusieurs quartiers populaires, y compris à Times Square à New York, prenant le contrôle de ces destinations emblématiques pour montrer la nouvelle vidéo sur certains des écrans les plus grands et les plus reconnaissables au monde.

Mais ce n’est pas tout. Nous avons tellement de choses en réserve pour vous, sans parler de nouveaux produits incroyables à vous montrer – alors restez à l’écoute, ce sera un moment inoubliable.

Regardez Unpacked sur Samsung Newsroom, Samsung.com et la chaîne YouTube de Samsung le 10 août 2022 à 9 h HAE (14 h 00 BST / 22 h 00 KST).

Rejoignez-nous et participez à la prochaine expérience Unpacked en personne du 11 au 31 août.