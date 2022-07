[Editorial] Le moment grand public pour les smartphones pliables est arrivé – Samsung Global Newsroom

J’ai travaillé toute ma carrière en tant qu’ingénieur et j’ai vu de nombreuses innovations chez Samsung qui ont repoussé les limites de ce qui est possible avec les smartphones. Notre mission est, et a toujours été, de créer une technologie qui améliore la vie des gens. Il y a dix ans, nous avons décidé de créer une technologie transformatrice en examinant la seule chose dont tous les smartphones étaient synonymes : un écran plat rectangulaire. Nous nous sommes posé une question simple : comment pouvons-nous tout avoir : un écran plus grand et une meilleure portabilité ?

Nous avons vu une opportunité non seulement de concevoir une nouvelle forme, mais aussi de créer de nouvelles expériences qui n’avaient jamais été possibles avec un smartphone auparavant. Surmontant de nombreux obstacles technologiques, nous avons introduit avec succès le tout premier smartphone pliable en 2019 et avons depuis changé l’avenir de notre industrie.

L’année dernière, nous avons vu près de 10 millions de smartphones pliables expédiés dans le monde. C’est une augmentation de l’industrie de plus de 300 % par rapport à 2020, et je prédis que cette croissance rapide se poursuivra. Nous arrivons au moment où ces appareils pliables se généralisent et revendiquent une plus grande place sur le marché global des smartphones.

Plus important encore, les pliables Samsung Galaxy ont changé la façon dont nous utilisons les appareils mobiles et ont contribué à offrir de meilleurs modes de vie aux utilisateurs du monde entier.

À mesure que les modes de vie évoluent, un nouvel héritage se dévoile

Le monde est plus connecté que jamais et évolue à un rythme beaucoup plus rapide. Le travail et le jeu se mélangent, et les frontières entre le monde physique et numérique se sont estompées. Où nous nous tournons pour le travail, le divertissement, le bien-être et plus est devenu un seul endroit – notre téléphone. En tant que tels, nos utilisateurs ont besoin d’un appareil flexible pour répondre à leurs demandes quotidiennes.

Le Galaxy Fold et le Galaxy Flip remplissent ce mandat. L’année dernière, 70% des utilisateurs de Galaxy pliables se sont tournés vers le Flip pour les aider à voir le monde d’un point de vue différent. Les utilisateurs de Flip adorent posséder un appareil conçu pour l’expression de soi, qu’il s’agisse de choisir des options de couleurs vives pour leur appareil ou de prendre des photos d’une nouvelle manière avec le mode Flex.

C’est une expérience différente avec le Fold. Près d’un utilisateur pliable de Galaxy sur trois l’année dernière a opté pour cet appareil de productivité ultime, qui leur a permis d’en faire plus grâce à une informatique individuelle hyper connectée. Les utilisateurs de Fold adorent la capacité multitâche d’un écran qui double de taille, ce qui leur permet d’être plus efficaces et de faire avancer les choses plus rapidement.

Les deux utilisateurs pliables ont adopté avec enthousiasme ce que nous avons créé. Leur réponse est notre plus grande motivation pour aller de l’avant, et c’est pourquoi nous nous engageons dans ce voyage de recherche de nouvelles possibilités pour l’innovation mobile.

Cette année, nous avons fait des progrès dans les moindres détails et ouvert les nouvelles expériences rendues possibles par ces appareils qui modifient le comportement. Je suis ravi de voir les gens découvrir de nouvelles façons de faire plus de choses qu’ils aiment avec le nouveau pliable.

Bien sûr, cela n’aurait pas été possible sans une collaboration ouverte et une volonté partagée avec nos partenaires d’apporter en permanence de nouvelles innovations à la catégorie mobile. Nous travaillons avec des leaders de l’industrie, notamment Google, Microsoft et d’autres partenaires opérateurs, pour étendre les expériences possibles dans l’ensemble de l’écosystème pliable.

Redéfinir ce qui est possible pour les gens du monde entier

Il y a trois ans, les pliables Samsung Galaxy se résumaient en un seul mot : radical. Très rapidement, cependant, il est devenu clair que ce design révolutionnaire et flexible s’intègre parfaitement dans les modes de vie modernes. En conséquence, ce qui était autrefois une nouveauté il y a trois ans est désormais le choix préféré de millions de personnes.

Lors de notre prochain Unpacked le 10 août, vous verrez que l’impact de notre innovation ne concerne pas seulement ce que la technologie peut faire. Il s’agit de ce que vous pouvez faire. Nous nous sommes une fois de plus inspirés de la source la plus importante – les utilisateurs de Galaxy – pour repousser les limites de ce qui est possible.

J’ai hâte de vous montrer le potentiel de nos nouveaux appareils pliables Samsung Galaxy en tant qu’outil ultime pour la productivité et l’expression de soi. Maintenant, vous pouvez faire plus que vous n’auriez jamais cru possible, tout à la fois, sur un seul appareil.

Préparez-vous à dévoiler votre monde.