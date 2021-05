[Editorial] La vision de Samsung pour l’expérience résidentielle du futur prend vie grâce au sur mesure – Samsung Global Newsroom

Aujourd’hui, nos maisons sont devenues multifonctionnelles. Les salles de séjour se transforment désormais en studios de yoga, en salles de cinéma et en salles de classe de fortune. Le comptoir de la cuisine est devenu un bureau distant. Vivre dans cette «nouvelle normalité» nous a obligés à devenir plus créatifs sur la façon d’intégrer nos routines quotidiennes dans des espaces limités.

De la façon dont nous utilisons nos pièces aux matériaux que nous utilisons dans notre décoration intérieure, tant de choses ont changé à l’intérieur de nos maisons – à l’exception de nos appareils électroménagers.

Chez Samsung, nous pensons que le moment est venu pour nos appareils de changer. Les électroménagers doivent être magnifiquement conçus pour satisfaire les goûts de nos clients à la mode et exigeants; ils doivent avoir des fonctionnalités flexibles afin de s’adapter aux besoins uniques de chaque utilisateur en matière de style de vie; ils doivent être connectés, non seulement pour des raisons de connectivité, mais pour vraiment rationaliser et enrichir l’expérience de gestion de la maison.

Et bien sûr, toutes ces innovations doivent être poursuivies en gardant à l’esprit la durabilité. Pour les appareils électroménagers, cela signifie créer des produits durables avec une durée de vie plus longue pour réduire les déchets inutiles et développer de nouvelles technologies qui aident les consommateurs à réduire leur consommation d’eau et d’énergie sans sacrifier les performances.

Telle est notre vision des appareils électroménagers de la maison sur mesure.

Conçu pour vous

La maison sur mesure commence avec les réfrigérateurs sur mesure phares de Samsung, qui s’étendront sur les marchés mondiaux en 2021. Cette ligne offre un design personnalisé, avec des panneaux interchangeables disponibles dans de nombreuses couleurs et finitions.

Jusqu’à présent, la réponse aux réfrigérateurs sur mesure a été formidable. Les premiers utilisateurs adorent le fait que Bespoke se décline dans une gamme de couleurs et de matériaux variables qui s’adaptent à tous les décors intérieurs. Les réfrigérateurs ont également un design élégant et plat qui leur donne une apparence intégrée.

Aux États-Unis cette année, nous introduisons le Bespoke dans un tout nouveau modèle, le Flex 4 portes, ainsi que dans les types Colonne 1 porte et Congélateur en bas (BMF). Avec des finitions en verre et en acier, il existe huit options de couleurs. Nous étendrons également notre gamme sur mesure à travers l’Europe dans les modèles 1 porte et BMF, avec des plans de lancement sur des marchés supplémentaires au cours du second semestre 2021.

Cette année, nous sommes également ravis de présenter de nouvelles collections exclusives de nos réfrigérateurs sur mesure en collaboration avec des designers de premier plan, dont nous prévoyons de discuter davantage lors de notre prochain événement.

Mais nous ne nous arrêtons pas avec la cuisine. La philosophie de conception personnalisable sur mesure s’applique aux appareils électroménagers dans toute la maison – vous donnant plus de liberté pour décider à quoi ressembleront vos appareils.

Flexible pour vous

Un aspect important du réfrigérateur Bespoke est la flexibilité. Il a une conception modulaire qui vous permet de choisir la taille et le style de l’unité, ainsi que des commandes de température flexibles pour différents compartiments qui vous permettent de contrôler la façon dont vous stockez vos aliments.

Pour la maison sur mesure, nous avons repris cette idée centrale de flexibilité et l’avons appliquée à d’autres appareils.

Nous savons que les mêmes tâches, qu’il s’agisse de passer l’aspirateur, d’aérer la maison ou de faire la lessive, ne signifient pas la même chose dans tous les ménages. C’est pourquoi, dans notre vision de la maison sur mesure, les appareils électroménagers ont des caractéristiques qui peuvent être ajustées en fonction de l’évolution des besoins de votre foyer.

Que vous accueilliez de nouveaux membres dans votre famille, que vous entrepreniez un projet de rénovation pour changer vos planchers ou que vous deveniez sérieux dans la cuisine à la maison, nous voulons que vos expériences d’électroménagers évoluent pour répondre à vos besoins.

Connecté pour vous

La maison sur mesure comprend également une connectivité transparente alimentée par les services IoT, l’intelligence artificielle et l’automatisation pour créer des solutions domestiques personnalisées et holistiques qui rassemblent les appareils. Les services SmartThings de Samsung rationalisent les tâches ménagères pour vous permettre de vous concentrer sur les activités que vous aimez et pour vous aider à tirer le meilleur parti des expériences quotidiennes à la maison.

Samsung est la seule marque à pouvoir apporter ces changements fondamentaux à votre maison de manière transparente. Avec notre double leadership en matière de matériel et de logiciel et une vaste gamme d’appareils compatibles avec SmartThings, les possibilités d’une maison connectée sont infinies.

La connexion de vos appareils à SmartThings est conçue pour aider vos appareils à s’adapter à votre style de vie, vos habitudes et vos préférences personnels. Que vous souhaitiez trouver une recette qui fonctionne parfaitement avec votre four Samsung ou que vous recherchiez le bon cycle de lavage pour un vêtement délicat, SmartThings saura vous couvrir.

Les services que vous verrez à Bespoke Home 2021 vont offrir un aperçu de l’avenir. La maison intelligente ne se résume pas à la possibilité d’allumer vos machines à distance ou de modifier leurs paramètres: nous créons des services pour une maison qui vous connaît vraiment et qui est personnalisée en fonction de vos intérêts et besoins.

Une nouvelle vision pour la maison

Nous sommes ravis de vous montrer les conceptions modernes, les fonctionnalités flexibles et la connectivité intelligente qui constitueront notre vision de la maison sur mesure le 11 mai. nouveaux produits et services. De plus, nous sommes ravis de partager avec vous notre vision et nos objectifs en matière de développement durable. Le monde a tellement changé au cours de l’année écoulée et il est temps que nos appareils se rattrapent. Nous avons hâte de vous voir à Bespoke Home 2021.