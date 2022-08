ÉDITORIAL : La saison des feux de forêt se réchauffe

Après un printemps et un début d’été calmes, des incendies de forêt font maintenant rage dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Près de Lytton, le feu de forêt de Nohomin Creek brûle depuis le 14 juillet. Un peu plus d’un an plus tôt, le village de Lytton a été dévasté lorsqu’un incendie de forêt a détruit la majeure partie de la communauté.

Dans le sud de l’Okanagan, le feu de forêt de Keremeos Creek et les incendies près de Penticton ont affecté les résidents et les visiteurs. Des incendies de forêt ont également été enregistrés dans le nord de l’Okanagan et à Shuswap.

Certains de ces incendies se sont produits à proximité de zones peuplées et des alertes et des ordres d’évacuation ont été émis pour ceux qui se trouvent à proximité des zones d’incendie. Dans le seul district régional d’Okanagan-Similkameen, plus de 750 propriétés font l’objet d’ordres d’évacuation ou d’alertes d’évacuation.

Bien que la saison des incendies de cette année ait connu beaucoup moins d’incendies qu’en 2021, 2018 et 2017, l’augmentation des incendies au cours des dernières semaines est préoccupante.

Le début tranquille de la saison des feux de forêt de cette année ne garantit pas que le reste de l’été et de l’automne suivra la même tendance. Ces dernières années, l’activité des incendies est devenue plus intense à la fin juillet, en août et en septembre.

Les saisons de feux de forêt chargées de 2017, 2010 et 2003 ont toutes été relativement calmes au printemps et dans la première partie de l’été, mais chacune a pris un certain niveau d’intensité plus tard au cours de l’été et à l’automne.

À l’heure actuelle, la plupart sinon tous ceux qui vivent dans l’intérieur sud ont fait des préparatifs au cas où un incendie de forêt entraînerait une alerte d’évacuation ou un ordre d’évacuation. Il s’agit notamment d’élaborer un plan d’urgence, d’avoir un sac à emporter prêt et de préparer sa maison et ses biens pour réduire le risque d’incendie.

Dans une région où les incendies de forêt ont causé d’immenses dégâts, de telles mesures sont nécessaires.

Pourtant, après des saisons de feux de forêt dévastatrices et intenses ces dernières années, beaucoup espéraient un sursis cette année.

— Presse noire

